El futbolista catracho sufrió la lesión el sábado, cuando disputaba el encuentro correspondiente a la jornada 11 del campeonato griego. Una caída desafortunada, en la que apoyó mal su cuerpo, terminó provocándole una fractura que encendió las alarmas en el conjunto ateniense.

Atenas, Grecia .- Kervin Arriaga fue operado con éxito este domingo 22 de noviembre, luego de sufrir una fractura de clavícula derecha durante el compromiso que el AEK de Atenas ganó 1-0 ante el Kalamata, en la actividad de la Superliga de Grecia.

Arriaga tuvo que abandonar el terreno de juego con molestias en el hombro derecho y posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario, donde los estudios médicos confirmaron la gravedad de la lesión.

La intervención quirúrgica se realizó durante la mañana de este domingo y, de acuerdo con los reportes procedentes de Grecia, el procedimiento fue exitoso. Ahora, el centrocampista deberá comenzar un proceso de recuperación que se estima en aproximadamente dos meses.

El hondureño, de 28 años, afronta este contratiempo justo cuando comenzaba a recuperar protagonismo en el AEK. El entrenador Marko Nikolić había destacado su buen momento futbolístico y lamentó que esta lesión llegara cuando el volante estaba encontrando regularidad.

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Los partidos que se perdería Kervin Arriaga

La ausencia del Misilito representa un problema para el equipo griego, especialmente porque se aproxima una etapa importante de la temporada. Con un periodo de recuperación de dos meses, el catracho se perdería los compromisos restantes de 2026 y buena parte de la actividad de enero de 2027.

Uno de los golpes más fuertes será su ausencia en la fase de liga de la UEFA Champions League, donde al AEK todavía le quedan cuatro compromisos por disputar. El mediocampista tampoco estaría disponible para los próximos encuentros del campeonato griego, aunque su regreso dependerá de cómo avance la rehabilitación.



Esta no es la primera ocasión en que Kervin Arriaga debe detener su actividad futbolística por problemas físicos. Antes fue una lesión de menisco durante la temporada 2023-2024, que lo mantuvo alejado de la actividad durante varias semanas. También registró problemas de rodilla en dos periodos diferentes de 2024.



Ahora, la fractura de clavícula representa otro duro obstáculo para el volante hondureño, quien tendrá que concentrarse en su recuperación para regresar en las mejores condiciones posibles.

