El mediocampista catracho encendió las alarmas al tener que abandonar el terreno de juego al minuto 65, tras presentar molestias en el hombro derecho. Debido a la situación, fue trasladado a un hospital para someterse a las respectivas evaluaciones médicas.

Kalamata, Grecia.- El futbolista hondureño Kervin Arriaga sufrió una fractura de clavícula este sábado 21 de noviembre, durante el partido entre el AEK de Atenas y Kalamata , por la jornada 11 de la Superliga de Grecia .

Horas después, el entrenador del AEK, Marko Nikolic, confirmó la gravedad de la lesión durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. Los estudios determinaron que Arriaga sufrió una fractura de clavícula y tendrá que pasar por el quirófano.

El estratega serbio lamentó lo ocurrido y adelantó que el volante hondureño podría permanecer fuera de las canchas alrededor de dos meses.

“Le dedicamos esta victoria a Arriaga. Parece que tiene una fractura de clavícula. Al igual que Kaloskamis antes que él, probablemente estará fuera durante unos dos meses. Estaba en buena forma”, manifestó Nikolic, según declaraciones recogidas por el medio AlphaNews.

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La operación del futbolista está programada para el lunes 23 de noviembre, de acuerdo con los reportes de la prensa griega.

De cumplirse el periodo estimado de recuperación, Arriaga se perdería buena parte del cierre de 2026 y los primeros compromisos de 2027 con el conjunto ateniense.

No obstante, su regreso dependerá de cómo evolucione después de la cirugía y del cumplimiento de las diferentes etapas de rehabilitación. El cuerpo médico será el encargado de determinar cuándo estará en condiciones de volver a los entrenamientos y competir.