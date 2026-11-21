Lempira, Honduras.- Una nueva ordenanza municipal establece restricciones para la circulación de menores de 18 años durante la noche en el municipio de Tomalá, departamento de Lempira, como parte de las medidas orientadas a mantener el orden y la seguridad en la localidad. La disposición, anunciada por la alcaldesa Gricely Navarro, prohíbe que los menores de edad permanezcan en las calles después de las 9:00 p.m., tanto en el casco urbano como en las aldeas y comunidades que conforman el municipio. De acuerdo con el aviso divulgado por la Municipalidad de Tomalá, la medida tendrá carácter permanente y deberá ser acatada por los habitantes, sin que se establezca una fecha específica para su finalización.

Uno de los puntos que contempla la ordenanza es el procedimiento que se aplicará a quienes incumplan la restricción, pues los menores de 18 años que sean encontrados fuera de sus viviendas después del horario establecido serán trasladados a una posta policial. Asimismo, el comunicado municipal señala que los menores retenidos únicamente podrán salir de las instalaciones policiales cuando sus padres o responsables se presenten para reclamarlos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La alcaldía justificó la implementación de esta medida como una acción para contribuir al mantenimiento del orden y la seguridad en Tomalá, mediante la regulación de la presencia de menores de edad en las calles durante la noche.

Reacciones de la comunidad

El anuncio de la alcaldesa Navarro generó diferentes reacciones entre los habitantes del municipio y usuarios de las redes sociales, donde algunos respaldaron la disposición y otros plantearon observaciones sobre su aplicación. Entre los comentarios compartidos destacan opiniones favorables a la iniciativa, al considerar que contribuirá a recuperar la disciplina y las buenas costumbres familiares. Sin embargo, también surgieron cuestionamientos sobre el alcance de la medida, con usuarios que plantearon que las restricciones deberían aplicarse igualmente a los adultos.