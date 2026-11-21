San Pedro Sula, Honduras.- Se viene una nueva edición del clásico sampedrano. Real España y Marathón se vuelven a encontrar en un partido que promete emociones, intensidad y mucha rivalidad, pero que también tiene un ingrediente especial: ambos clubes se disputan directamente la segunda posición del campeonato. La cita está programada para las 7:30 de la noche en el estadio Morazán, donde la afición aurinegra y verdolaga espera presenciar un encuentro de alto voltaje por la jornada 15 del certamen.

Real España llega con la obligación de defender su posición. El equipo dirigido por Juan Ignacio Martínez ocupa el segundo lugar con 29 puntos, producto de ocho triunfos, cinco empates y una derrota. La Máquina ha tenido un torneo bastante regular, pero viene de dos igualadas consecutivas, ante Génesis PN y Atlético Independiente, resultados que le impidieron acercarse al liderato.

Por eso, el derbi representa una oportunidad importante para recuperar el camino de la victoria, mantener a raya a su vecino y asegurar el segundo puesto ya que el líder será el Olimpia, que comanda la clasificación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Del otro lado estará un Marathón que atraviesa un buen momento y que llega con la ilusión de dar un golpe de autoridad. Los dirigidos por Silvio Rudman suman 28 puntos, con ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas, por lo que están a solamente una unidad de su eterno rival. El Monstruo Verde viene de derrotar 2-0 al Choloma y anteriormente había superado 3-1 al Platense, por lo que buscará prolongar su buena racha y aprovechar el enfrentamiento directo para escalar al segundo puesto. Si consigue la victoria, alcanzará los 31 puntos y desplazará a Real España de esa posición.

Real España quiere consolidarse en el segundo puesto y recuperar sensaciones ante su gente, mientras Marathón tiene la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa, superar a su vecino en la clasificación y demostrar que también está para pelear por los primeros lugares. En San Pedro Sula no solamente se disputa el orgullo de la ciudad: también hay tres puntos que pueden marcar el rumbo de ambos equipos en el campeonato.

Bajas de Real España Luis López (Buba): fractura de tibia izquierda. Baja por lo que resta del torneo. Marcelo Pereira: suspensión por acumulación de cuatro tarjetas amarillas. Mike Arana: concentrado con la Selección Sub-17 de Honduras en el Mundial de Qatar. Milton Moya: también se encuentra con la Selección Sub-17 en Qatar. Bajas de Marathón Francisco Martínez (Chelito): recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior. Alexy Vega: recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles. César Samudio: problemas físicos. Jonathan Paz: reportado como ausente para este compromiso. José Aguilera: reportado como ausente para este compromiso.

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