El estratega argentino también habló sobre el debut de Nata Martínez con la Selección de Honduras , a quien destacó como un ejemplo de perseverancia y superación; expresó su felicidad por el presente de Boca Juniors , club del que es confeso aficionado y donde trabajó durante cuatro años, previo a la final de la Copa Sudamericana , y aclaró la situación d e Carlos Pérez , quien recibió una fuerte sanción económica, pero continuará entrenando con el conjunto verdolaga después de ofrecer disculpas al cuerpo técnico y sus compañeros.

San Pedro Sula, Honduras.- El entrenador del Marathón , Silvio Rudman , charló en exclusiva con EL HERALDO y dejó interesantes valoraciones de cara al clásico sampedrano frente al Real España , un compromiso que considera especial y que su equipo afrontará con la intención de imponer condiciones y quedarse con tres puntos fundamentales.

Profe, qué manera de regresar con un clásico sampedrano, un derbi de la ciudad. Es un partido en el que se juega bastante, porque hay encuentros que tal vez no tienen mucha trascendencia, pero acá se juega mucho

Sí, el clásico se vive con pasión, con amor, con esfuerzo y con dedicación. Los clásicos son muy importantes para todos, sabemos que tienen mucha importancia y hay que jugarlos con esa responsabilidad, sabiendo que es un clásico, que los dos equipos juegan bien al fútbol y ojalá se pueda dar un buen espectáculo para toda la gente.

¿Qué representa para usted que este partido se pueda catalogar como una semifinal anticipada por lo que está en juego?

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Sí, seguro. Ya saber que es el clásico de San Pedro lo convierte en un partido especial, tomando en cuenta la posición en la que estamos los dos equipos, donde peleamos por un lugar más arriba. Creo que nos vamos a enfrentar a un España que realmente tiene buen plantel, buenos jugadores y está bien dirigido. Nosotros somos un equipo que venimos en ascenso, que realmente nos gusta competir y hacerlo al máximo, y el sábado no va a ser la excepción.

Profe, hablando de esos clásicos sampedranos, durante los días pasados salió por ahí el recuerdo de aquel gol que usted metió en el Morazán, de hecho, en un derbi sampedrano. ¿Cuánto ha conocido a Real España desde su primer clásico, que fue acá en el Yankel?

Sí, nosotros la verdad vemos muchísimo, no solo a Real España, sino a todos los equipos. Por eso prefiero decir que tiene buenos jugadores, jugadores de jerarquía, está bien dirigido y sabemos que es un clásico, que es algo especial para la gente. Nosotros lo tomamos como tal, sabiendo que nos jugamos tres puntos fundamentales para poder escalar en la tabla de posiciones.

Sabemos que somos un equipo que la verdad mantiene siempre un orden, somos equilibrados, pero a su vez tratamos siempre de ser dinámicos, intensos, en lo cual siempre buscamos llegar al arco contrario. Hacemos mucho hincapié en el equipo y en los muchachos para que siempre tratemos de hacer un buen fútbol.

¿Y qué le quita el sueño de repente de Real España?

No, lo respetamos como rival, pero nosotros realmente somos Marathón, somos un equipo grande, un equipo que el sábado va a salir a proponer, como siempre menciono, con un orden, pero siempre pensando en el arco rival, tratando de tener volumen de juego, mucha intensidad y dinámica. Creo que se van a enfrentar dos muy buenos equipos, en lo cual los dos tenemos buen funcionamiento, buen fútbol y ojalá lo podamos trasladar dentro de la cancha.

¿Cómo llega Marathón para este partido? Sabemos por ahí que el Pájaro Aguilera no podrá estar por temas de amarillas, pero ¿cómo llega el equipo para este compromiso?

Llegamos bien, la verdad que llegamos bien. Ahora se incorporó Carlos Argueta, que venía de un problema y ya lo pudo solucionar. A partir del lunes ya estaba entrenando con nosotros, así que el equipo llega bien, llega motivado, sabiendo de los dos triunfos importantes, como fueron los partidos ante Platense y Choloma.

Llegamos en muy buen nivel y sabiendo que es un clásico que hay que afrontar de la mejor manera, con esfuerzo y dedicación, sabiendo que son tres puntos importantes y haciendo mucho hincapié en desarrollar un buen fútbol y un buen funcionamiento dentro de la cancha.

Se equivocó y ahora va a seguir entrenando con nosotros. De ahí en más, veremos cuándo tenga la posibilidad de ser convocado.Sí, la verdad que no tiene nada que ver. Cuando uno jugaba, vivir un clásico era algo muy importante en tu carrera. Pasaron muchísimos años y uno sigue recordando esos momentos, el resultado y todo. Hoy te toca estar, como bien lo decís vos, como director técnico.

¿Qué fue lo que realmente pasó con Chuy, qué ha podido hablar con él y si el jugador va a estar separado del equipo?

Mira, como bien lo hizo el comunicado de la directiva, Daniel, el presidente del club, puso una sanción muy fuerte, en lo cual uno está de acuerdo porque creo que lo que hizo Chuy realmente fue una falta de respeto.

Después, Chuy vino a hablar conmigo, pidió una disculpa y también pidió disculpas al plantel. Nosotros, como cuerpo técnico, se las aceptamos. Se equivocó y ahora va a seguir entrenando con nosotros. De ahí en más, veremos cuándo tenga la posibilidad de ser convocado.

Está bueno aclararlo: pidió una disculpa, él sabe que se equivocó y que no lo tenía que haber hecho de esa manera. Pidió disculpas al cuerpo técnico y a los jugadores, fueron aceptadas y una equivocación la puede tener cualquiera. Lo importante ahora es que quede atrás, que pase la página, siga entrenando y se gane un lugar.

En cuanto a eso, usted dice que hay que ver cuándo será convocado. Entonces, de su parte, por más que se haya aceptado la disculpa, siempre queda esa situación de molestia

Sí, realmente la consecuencia le vino porque le pusieron una sanción muy ejemplar, como bien lo dijo el presidente del club y la junta directiva. De ahí en más, yo acepté las disculpas con mi cuerpo técnico. También pidió disculpas a los jugadores, él sabe que se equivocó, pero merece una oportunidad y nosotros se la estamos dando.

Sabemos que Chuy es un jugador importante, un jugador que siempre que le dimos minutos rindió. Para mí es un futbolista de mucha proyección, en lo cual tiene que corregir muchos aspectos, como ese aspecto y la falta de respeto que tuvo. Pero bueno, ya lo hizo, ya pasó, pidió una disculpa y ahora tiene que pensar en lo que viene. Nosotros recién a partir del jueves o viernes armamos una lista de los 23 jugadores. Por el momento, todos tienen posibilidades de estar y se van a dar cuenta a partir del viernes.

Profe, ¿qué opinión le merecen este tipo de actos de algunos futbolistas? Dejando aparte a Chuy, muchos más lo hacen. De repente puede ser algún tema económico, que dicen: «Bueno, por mi familia me he hecho unos lempiritas más, unos pesitos más», o rebuscarme, o algo por el estilo. Pero ¿qué opinión le merece a usted?

No, realmente lo que yo te puedo comentar es esta situación: sí, se equivocó, lo habló con nosotros, pidió unas disculpas y bueno, errar es humano. Ya está. Ojalá que esto le sirva para toda su carrera, sabiendo que eso no se hace, y ahora ya tiene que pensar en lo que viene.

Profe, con lo que usted ha visto en este torneo de Liga Nacional y lo que ha pasado con este grupo de jugadores, Marathón tiene una deuda con la afición, que es ese título. ¿Está convencido de que este grupo de jugadores puede dar ese salto para poder salir campeón en esta campaña?

Yo confío mucho en este plantel. Tenemos jugadores importantes, jugadores de jerarquía, jugadores que piensan en un objetivo mayor. En el poco tiempo que tenemos de trabajo, realmente confiamos mucho en el grupo, sabiendo que soy una persona que vive el día a día al máximo.

Hoy lo que te puedo decir es que hicimos una Centroamericana importante, en la cual llegamos a jugar con Alajuelense. Después tuvimos la posibilidad de jugar mano a mano con Alianza y hoy Marathón está en la Concachampions 2027, que creo que es un mérito muy importante de la directiva, del cuerpo técnico, de los jugadores y de esta afición maravillosa que tenemos, que es fenomenal por el apoyo que siempre nos brinda.

Ahora estamos en el torneo local, en la zona de clasificación, en la zona de arriba, porque Marathón siempre tiene que competir y estar en lo más alto. Ahora hay que pensar en el partido del sábado, paso a paso. Tenemos un encuentro importantísimo, como bien lo mencionamos, un clásico que hay que afrontar como tal, con mucha seriedad, con orden y siempre tratando de jugar bien al fútbol.

Profe, es cierto que usted no estuvo aquí durante una buena cantidad de años porque estuvo haciendo carrera allá en su país, pero tampoco es que desconoce el ruedo local. En San Pedro Sula, ¿quién está arriba de quién? ¿Real España de Marathón o Marathón de Real España?

Nosotros lo que tenemos que pensar es en lo que Marathón está haciendo, que va por un camino ascendente. Ahora tenemos una prueba importante el sábado y hay que hacer un buen funcionamiento, tener una buena dinámica, una intención de juego, volumen de juego y siempre proponer, que es lo que uno les inculca a los muchachos.

Ahora, profe, ¿estos clásicos son de los que nadie se quiere perder?

Sí, obvio, obvio. Los clásicos son importantísimos, dejan huella y nosotros hoy contamos con un plantel de 28 o 29 jugadores, en lo cual todos están dispuestos, todos tienen ganas de jugar, todos quieren tener minutos. Como siempre lo digo, estoy orgulloso del plantel que tenemos y ahora tenemos una prueba muy importante.