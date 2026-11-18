El emparejamiento quedó definido luego de la actualización del ranking de selecciones de la confederación. Honduras ocupa actualmente la octava posición, mientras que Guayana Francesa aparece en el puesto 17, una diferencia que coloca al combinado catracho en una mejor ubicación en la clasificación regional.

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras ya conoce el camino que deberá superar para conseguir su boleto a la próxima edición de la Copa Oro 2027 . La Bicolor se medirá a Guayana Francesa en la ronda preliminar de la competición de Concacaf , donde estará obligada a ganar la serie para avanzar a la fase final.

El equipo francoguayanés consiguió su clasificación a los Prelims después de finalizar en el segundo lugar del grupo D de la Liga B de la Liga de Naciones de Concacaf, por detrás de San Vicente y las Granadinas.

Este enfrentamiento también representa un nuevo capítulo entre ambas selecciones, que ya se encontraron en 2024 durante la primera ronda de la Liga de Naciones. Ahora volverán a cruzarse, pero con un boleto a la Copa Oro en juego.

La eliminatoria está programada para disputarse durante la próxima ventana internacional de la FIFA, entre el 22 y el 30 de marzo de 2027. En ese período se jugarán los encuentros de ida y vuelta que definirán cuál de los dos seleccionados consigue avanzar.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Honduras tendrá que afrontar esta serie con la responsabilidad de conseguir un resultado favorable en ambos compromisos, especialmente porque el objetivo es evitar cualquier complicación que pueda comprometer su presencia en el torneo más importante de selecciones de la región.

Los Prelims de la Copa Oro se disputarán bajo un formato de eliminación directa con partidos de ida y vuelta. Cada selección tendrá la oportunidad de jugar en condición de local y visitante, por lo que el marcador global determinará al ganador de la serie.

La Bicolor buscará aprovechar su mejor posición en el ranking de Concacaf para superar a Guayana Francesa y asegurar su presencia en la próxima edición de la Copa Oro 2027.