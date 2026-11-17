El delantero Bryan Moya regresa al fútbol hondureño y es anunciado como nuevo fichaje de inesperado equipo.
Bryan Moya vuelve a ser noticia en el fútbol hondureño tras confirmarse su regreso al país.
El delantero catracho tendrá una nueva oportunidad en el balompié nacional después de varios meses lejos de los principales reflectores.
Su carrera tomó un giro inesperado luego de protagonizar una polémica salida del Marathón.
El atacante también vivió un proceso particular al conseguir su residencia en Estados Unidos.
Durante esa etapa llegó a disputar partidos de talacha, una situación que llamó la atención de sus seguidores.
Pese a los cambios en su carrera, Moya continuó ligado al fútbol y consiguió conquistar varios premios en el fútbol amateur.
Ahora, el futbolista sorprende con un nuevo destino en el balompié hondureño.
Bryan Moya jugará con el Club Deportivo Arsenal SAO-Cantarranas.
El equipo de la Liga de Ascenso apuesta por su experiencia y capacidad goleadora para afrontar la recta decisiva del campeonato
EL HERALDO conoció que el delantero está inscrito desde el inicio del torneo con su nuevo club.
Moya estará arribando esta semana a Honduras para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico.
Su incorporación representa una esperanza para Arsenal SAO en su objetivo de avanzar a las semifinales.
El atacante estará habilitado para disputar este domingo el partido de vuelta frente al Hondupino.
Arsenal SAO perdió 2-0 en el encuentro de ida, disputado en Cantarranas, y ahora buscará la remontada en Trojes.
La presencia de Bryan Moya podría convertirse en un factor importante para las aspiraciones de su nuevo equipo.