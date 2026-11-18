Yoro, Honduras.- Una regidora de Yorito y dos miembros de su familia fueron asesinados a balazos durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre en ese municipio.

La funcionaria fue identificada como Yolanda Olivera. Según los reportes preliminares, las otras dos víctimas de esta nueva masacre eran su esposo y una de sus hijas.

El ataque se registró alrededor de las 2:00 AM. Los primeros reportes indican que los atacantes no habían sido identificados. La familia era conocida en la comunidad, donde el triple homicidio causó consternación entre los vecinos.