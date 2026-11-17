Tegucigalpa, Honduras.- La emisión de deuda pública interna para financiar el presupuesto general de ingresos 2026 denota un comportamiento similar al año anterior. Según el último informe publicado por la Secretaría de Finanzas (Sefin), la emisión de bonos domésticos ascendió a 27,128.9 millones de lempiras al pasado 12 de noviembre. Esos recursos son para financiar el presupuesto 2026.

Agrega que en el primer trimestre de este año se colocaron 9,982.4 millones de lempiras, en el segundo alcanzó L9,696.3 millones, en el tercero se redujo a L4,435.7 millones y en el último trimestre se han emitido L1,215.2 millones. Hay pendientes de colocar 3,927.4 millones.

El monto de deuda interna aprobado para este ejercicio fiscal es de 31,056.3 millones de lempiras. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, la emisión de deuda interna ascendió a 31,195.8 millones de lempiras en 2025.

Vencimientos

La mayoría de la nueva deuda pública interna es a largo plazo. Ejemplo de lo anterior es que 7,030.2 millones de lempiras son títulos a 10 años. A lo anterior se suman 5,537.4 millones de lempiras a 15 años. Esas colocaciones suman 12,567.2 millones de lempiras, equivalente al 46.32% del total emitido en el transcurso del año. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse