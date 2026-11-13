Parque eléctrico reporta superávit de energía entre 386 y 645 megas

Tegucigalpa, Honduras.- Una buena noticia para los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). El sistema interconectado nacional registra un superávit en generación de energía, el que oscila entre 386 y 645 megavatios en las horas picos, de acuerdo con el Centro Nacional de Despacho (CND).

Según el reporte del pasado martes -10 de noviembre, a las 3:30 de la tarde se registró una demanda interna de 1,705.11 y una disponibilidad de 2,352.65 megas (8.90 MW corresponden a importación), dejando un superávit de 647.51 megas.

Agrega que a las 6:20 de la tarde, la demanda aumentó a 1890 megas mientras que la disponibilidad fue de 2,276.80 megavatios (incluye 49.66 megas de importación), con un superávit de 386.80 MW.“Déficit en generación: cero”, de acuerdo con el reporte del CND.