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Parque eléctrico reporta superávit de energía entre 386 y 645 megas

Demanda ha caído en últimas semanas por bajas temperaturas, no obstante, la generación ha aumentado por la entrada de nueva potencia firme y la repotenciación de dos unidades hidroeléctricas

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 00:00
Parque eléctrico reporta superávit de energía entre 386 y 645 megas

El 46% de la producción de energía en Honduras procede de las plantas térmicas que generan con bunker.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Una buena noticia para los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). El sistema interconectado nacional registra un superávit en generación de energía, el que oscila entre 386 y 645 megavatios en las horas picos, de acuerdo con el Centro Nacional de Despacho (CND).

Según el reporte del pasado martes -10 de noviembre, a las 3:30 de la tarde se registró una demanda interna de 1,705.11 y una disponibilidad de 2,352.65 megas (8.90 MW corresponden a importación), dejando un superávit de 647.51 megas.

Agrega que a las 6:20 de la tarde, la demanda aumentó a 1890 megas mientras que la disponibilidad fue de 2,276.80 megavatios (incluye 49.66 megas de importación), con un superávit de 386.80 MW.“Déficit en generación: cero”, de acuerdo con el reporte del CND.

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Balance energético

René Barrientos, gerente del CND, explica que la demanda es estacional; los meses más calientes se concentran entre abril y mayo, a veces el calor llega a agosto, y cuando inician las bajas temperaturas, la demanda decrece.

“Ahora se puede ver una caída en la demanda en relación a los picos de 200 y 250 megavatios”, subraya.

Según el entrevistado, en los últimos meses han entrado dos centrales híbridas grandes, que significan 100 megas nuevos de capacidad.

A lo anterior hay que sumar la repotenciación de dos unidades hidroeléctricas; además, hay más recurso hídrico por las lluvias. También han ingresado la generación con gas natural licuado (GNL), empresa que antes generaba con diésel y eso permitió aumentar en 40 megavatios.

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Barrientos destaca que otro factor es mayores vientos y, por ende, las plantas eólicas aportan entre 60 y 180 megas. Las plantas con baterías aportan 100 megavatios por casi cuatro horas en la noche, en el momento de alta demanda de energía.

El funcionario anunció que a finales de año entrará en operación una planta solar con baterás que generará 85 megavatios en Amarateca, que es propiedad de la ENEE.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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