Shin Fujiyama confiesa por qué se fue de Honduras: revela amenazas y qué pasará con las escuelas

Shin Fujiyama salió al paso y aclaró por qué se fue de Honduras a El Salvador. El creador de contenido confesó que ha recibido amenazas y explicó lo que pasará con su fundación y las escuelas que construía en Honduras.
El creador de contenido había anunciado que tras visitar los 18 departamentos de Honduras, llegó el momento de ofrecer experiencias diferentes a su audiencia. Entre esas cosas está visitar otros países.
El anuncio no fue suficiente y ahora grabó un video donde comenzó diciendo: "Mi sueño sigue siendo jubilarme en Honduras y que algún día mis huesos descansen en esa tierra. Mi decisión tiene mucho que ver con el futuro de mi canal de YouTube y de las escuelas..."
Fujiyama dijo que debía aclarar muchas cosas: "Dicen que me fui por amenazas. Lastimosamente en Honduras a varias personas les molesta mi existencia y hasta las escuelas que estamos construyendo. He sido tema constante de chismes y he recibido ataques de páginas de redes sin sabe quién está detrás".
Fujiyama ahora está en El Salvador, en el video siguió explicando: "He recibido amenazas contra mi vida por algo tan simple como no poder tomarme una foto con alguien después de haberme muchas ese día".
El creador de contenido nacido en Japón dejó en claro que aunque sí ha recibido amenazas por escenarios como los que planteó en el video, no se fue de Honduras por estas razones, lo hizo para mejorar el contenido en su canal de YouTube.
"El gobierno no me ha amenazado. Estos viajes los financio con los ingresos de mi canal y mis patrocinios. Durante los últimos cinco años he recorrido los 18 departamentos de Honduras, pero siento que hemos llegado a un techo..."
Y es que cambiar de contenido y viajar se basa en tener mejores números, afirmó: "Seguimos publicando y llegamos al mismo número, no estamos creciendo como antes. Por eso quiero contar nuevas historias en otros países".
A su vez, afirmó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no le está pagando nada valorando que ahora se encuentra grabando contenido en ese país.
Otra cosa que dijo es que quiere seguir los pasos de Luisito Comunica, creador de contenido mexicano que viaja por el mundo: "Uno de mis grandes referentes", dijo en relación al azteca.
Sobre las escuelas, afirmó: "Con la fundación creo que hemos llegado a un techo y no es sostenible hacer retos extremos que me alejan de mi familia, quiero probar algo diferente y llegar a mil escuelas".
Shin Fujiyama sostuvo que las escuelas se seguirán construyendo y ahora viajará por el mundo compartiendo un link para que la gente de otros países puedan donar. Finalmente no dijo cuándo volverá a Honduras ya que seguirá viajando.