Muere actriz de El Chavo del 8: Su hija cometió escalofriante crimen en 2006

Una actriz del recordado programa El Chavo del 8 murió el 11 de noviembre a los 82 años en su domicilio de la Ciudad de México, México. ¿De qué murió? Otro misterio rodea a la actriz ya que su hija cometió un escalofriante crimen en el 2006.
Se trata de Regina Torné, quien comenzó su camino a la fama al interpretar a Mamá Elena en la película Como agua para chocolate (1992), dirigida por Alfonso Arau. Su actuación le valió el Premio Ariel a Mejor Actriz.
Su nombre real era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya y formó parte de distintas producciones televisivas, entre ellas El Chavo del 8, Retrato de familia, La loba, Cielo rojo y La chacala.
En El Chavo del 8, interpretó a Gloria en cuatro capítulos emitidos en 1978. Su personaje era el interés amoroso de Don Ramón.
Nació en Villahermosa, Tabasco, el 21 de julio de 1944, Regina Torné comenzó su carrera profesional en 1962 como cantante de jazz. También estudió actuación y, de acuerdo con la información biográfica disponible, regresó de Estados Unidos a los 18 años.
Hay algo que la rodeó en su vida y es lo hecho por su hija, quien en 2006 cometió un escalofriante crimen que la llevó a la cárcel, lugar donde aún permanece.
Su hija se llama Regina del Pilar Campos y en el 2006 fue sentenciada por su participación en el secuestro y homicidio de Maribel Monroy Flores, ocurrido en enero de 2006.
Regina mantenía una relación sentimental con Édgar Rogelio Eslava, quien estaba casado con la víctima. Ambos habrían participado en la organización del secuestro, para el cual contaron con la colaboración de otras personas.
La hija de Regina Torné privó de su libertad a Maribel Monroy y posteriormente murió por asfixia. Ella y un hombre trasladaron el cuerpo de la víctíma a una zona de la alcaldía Magdalena Contreras, donde intentaron deshacerse del cuerpo mediante el uso de gasolina y fuego.
En septiembre de 2007, Regina del Pilar Campos fue declarada culpable y recibió una sentencia de 35 años de prisión por los delitos relacionados con el secuestro y homicidio calificado. Reportes en México detallan que Regina Torné en sus últimos años de vida se distanció de su hija y dejó de visitarla.