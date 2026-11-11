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¿Quién es Georgia Waddington, la compañera de cuarto de Luisa Pineda en Miss Universo 2026?

Luisa Pineda comparte cuarto con la delegada por Nueva Zelanda en Miss Universo 2026. ¿Quién es y cuál es su trayectoria? Aquí te contamos los detalles

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 16:52
¿Quién es Georgia Waddington, la compañera de cuarto de Luisa Pineda en Miss Universo 2026?
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Detrás de los ensayos, las pasarelas y eventos clave de la programación de Miss Universo 2026 hay convivencia entre las bellas candidatas que buscan ganar la corona de la mujer más bella del mundo. ¿Quién es la compañera de cuarto de Miss Honduras, Luisa Pineda? Aquí te contamos todos los detalles.

Foto: Instagram Georgia Waddington/ Luisa Pineda
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La representante de Georgia Waddington, de 25 años, es la compañera de habitación de Luisa Pineda. Ambas reinas de belleza han demostrado que se llevan muy bien y que disfrutan de la convivencia.

Foto: Instagram Georgia Waddington
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Georgia, nació en Christchurch, una ciudad en la Isla del Sur, en Nueva Zelanda. En su país, es reconocida como reina de belleza, modelo y empresaria.

Foto: Instagram Georgia Waddington
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De acuerdo con información de medios locales, Waddington fue educada en casa. Más adelante estudió turismo en el Instituto International Travel College of New Zealand

 Foto: Instagram Georgia Waddington
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Ante de ser Miss Universo Nueva Zelanda, representó al país en Miss Internacional 2023 y Miss Charm 2024, por lo que llega a Puerto Rico con experiencia en certámenes de belleza de talla mundial.

Foto: Instagram Georgia Waddington
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Fuera de las pasarelas, Waddington se desempeña como empresaria en el ámbito del marketin digital.

Foto: Instagram Georgia Waddington
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También es creadora de contenido, una faceta que le permite conectar con el público a través de las redes sociales. En Instagram cuenta con más de 53 mil seguidores.

Foto: Instagram Georgia Waddington
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En el ámbito social, Miss Nueva Zelanda participa en campañas de concientización sobre el cáncer de mama, denominada "Know Your Normal" (Conoce tu lado habitual) y colabora con organizaciones como "Dress for Success" (Vístete para el éxito).

 Foto: Instagram Georgia Waddington
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Su labor social refuerza el perfil que tiene de ser una joven comprometida con iniciativas que van más allá de la corona.

Foto: Instagram Georgia Waddington
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Para la hondureña Luisa Pineda, estar en el mismo cuarto que Georgia Waddington, que cuenta con una gran trayectoria, significa compartir con alguien que ya conoce la dinámica de grandes certámenes.

Foto: Instagram Georgia Waddington
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Luisa y Georgia fueron captadas anoche (martes 10 de noviembre) en la famosa "Fiesta de Blanco" y cena de bienvenida en Puerto Rico, sede de la edición número 75 de Miss Universo 2026.

Captura de video
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La gran noche del certamen está programada para el próximo 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puesto Rico, alrededor de 120 delegadas competirán por la ansiada corona.

Foto: Instagram Georgia Waddington
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