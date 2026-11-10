¿Qué se sabe del estado de salud de Laura Bozzo?

"Hemos estado con ella estas dos semanas que estuvo en Cuidados Intensivos, que fue la etapa más delicada que, gracias a Dios, parece ser, que ya va de salida, dentro de todo, ya el cuadro está mucho más controlado, había días que estaba mejor, días que estaba peor, entonces, por eso, tampoco queríamos decir nada, yo no puedo decir algo que, en media hora, puede ser diferente", expresó.