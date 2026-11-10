¿Qué se sabe del estado de salud de Laura Bozzo?

La presentadora peruana Laura Bozzo cumple en los próximos días un mes bajo supervisión médica y, según la información difundida por la conductora Andrea Escalona, continúa conectada a un respirador por una afección pulmonar.
Bozzo fue ingresada de emergencia en Acapulco en octubre por problemas estomacales.
Debido a la gravedad de su estado, fue trasladada después al Hospital General de México, donde, de acuerdo con los datos conocidos, permanece con apoyo respiratorio.
Escalona, presentadora del programa Hoy, dio a conocer el dato a partir de lo que le comentó una persona cercana que visitó a la comunicadora.
"Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir, todavía tiene respirador", explicó.
Hasta ahora no se ha informado de una fecha estimada para el alta ni del tiempo que Bozzo necesitará el soporte ventilatorio.
El cuadro clínico había sido descrito previamente por su hija, Victoria de la Fuente, quien indicó que la presentadora estuvo intubada y que, tras ser diagnosticada de peritonitis en Cuidados Intensivos, los médicos le advirtieron de que tenía un 10 % de posibilidades de sobrevivir.
Según relató, la familia permaneció junto a ella durante las dos semanas que duró esa etapa.
"Hemos estado con ella estas dos semanas que estuvo en Cuidados Intensivos, que fue la etapa más delicada que, gracias a Dios, parece ser, que ya va de salida, dentro de todo, ya el cuadro está mucho más controlado, había días que estaba mejor, días que estaba peor, entonces, por eso, tampoco queríamos decir nada, yo no puedo decir algo que, en media hora, puede ser diferente", expresó.