ENEE requiere 445 megavatios para cubrir demanda de energía de 2027

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Nacional de Despacho (CND) ha actualizado los requerimientos de potencia firme de Honduras para 2027 tomando como referencia la disponibilidad de energía eléctrica contratada en el sistema energético y la demanda proyectada.

Las dos primeras cifras indicativas son que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) cuenta con 2,073.05 megavatios de potencia firme contratada, menor que la demanda proyectada de 2,289.02 megas. Se estima que la demanda de energía crece entre 5% y 6% anual.

Las cifras indican que la estatal eléctrica deberá contar con 2,289.02 megavatios de potencia firme sin considerar el margen de reserva (215.97 megas) o 2,517.92 MW con margen de reserva (444.87 megas).

De acuerdo con el CND, la ENEE dispone de 899.06 megavatios de plantas contratadas, 1,167.14 megas de centrales mercantes y 6.85 megas del mercado eléctrico regional.

Por tecnología, la potencia firme está distribuida en plantas térmicas con 1,291.15 megavatios, hidroeléctricas con regulación mensual o anual con 271.24 megas y centrales híbridas con 211.03 MW.

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Además, 116.78 megavatios de hidroeléctricas con regulación diaria o semanal, 49.10 megas con centrales de biomasa, 39.43 con centrales cogeneradoras, 38.05 de plantas eólicas, 25.18 con centrales sin regulación, 24.24 con plantas geotérmicas y 6.05 MW con centrales hidroeléctricas regionales.

Ante ese panorama, varios sectores han propuesto a las autoridades de la ENEE agilizar la compra de energía para cubrir la demanda de energía del siguiente año y así evitar apagones.

De acuerdo con los escenarios elaborados por técnicos del CND, que los montos más altos de energía se encuentran distribuidos del 5 de abril al 27 de junio de 2027 y, por ende, la estatal eléctrica deberá asegurar la contratación de energía.

Una de las opciones que tiene la ENEE para cubrir la demanda en horas pico es la generación de energía con almacenamiento en baterías de litio, que se estima rondará en 200 megavatios en plantas ubicadas en Comayagua, Olanchito y Nacaome.

Otra opción son las plantas de arrendamiento que generan energía con diésel, con una capacidad instalada de alrededor de 300 megavatios, no obstante, esos contratos están sujetos a que la ENEE suministre el combustible.

De acuerdo con el informe diario del pasado 3 de octubre (domingo), la demanda máxima de energía ascendió a 1,736.20 megavatios y la disponibilidad a 1,925.68 megas, que incluye 59.54 MW de importación del mercado regional.