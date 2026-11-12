¡Ciclistas, disfruten con pasión la Vuelta EL HERALDO!

Tegucigalpa, Honduras.- Formado el abanico perfecto, la decimoquinta edición de la Vuelta Ciclística EL HERALDO convoca la verdadera pasión del pedalero en una ruta de 45 kilómetros diseñada para que veamos las mejores fugas, que se calienten los piñones en los más grandes repechos y se exprima al máximo el espíritu solidario del deportista, esta vez a favor de la Fundación Anawin de la Iglesia católica. Como es una tradición desde 2012, EL HERALDO reúne a la sociedad ciclística de la región en una competencia que combina el pedaleo recreacional con el competitivo: "Este es un espacio pensado para que se reúna la familia del ciclismo en un ambiente de sana convivencia y pasión deportiva", explica Glenda Estrada, jefa de Redacción del diario líder en Honduras.

Seguridad al máximo

El ejército de voluntarios se declara listo para que el 15 de noviembre sea una fiesta total, englobados en una estrategia multidisciplinar que tiene como objetivo común garantizar la seguridad de todos los que participen de forma activa en el circuito deportivo. La Cruz Verde, la Cruz Roja, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Movilidad Urbana, Cuerpo de Bomberos y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) tomarán posesión desde el sábado por la noche de la zona de confluencia, con el recordatorio de que en esta decimoquinta edición de la Vuelta EL HERALDO habrá dos retornos: el primero a la altura de la empresa Baem, en Los Laureles, y el segundo en la Embajada de Estados Unidos, en Los Próceres. El carril izquierdo del anillo periférico será de uso exclusivo para los ciclistas, desde las 6:00 de la mañana hasta que finalice su recorrido el último de los participantes: el llamado es recurrente para que en ese lapso de tiempo, los conductores que transiten por una de las principales arterias de la ciudad tengan precaución, no invadan la ciclovía y permitan el desarrollo del campeonato. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Habrá un apoyo total con conos, vallas, personal, ambulancia y todo lo que esté de nuestra parte para que todo se lleve de la forma planificada", expresó Ana Rivera, oficial de logística de Copeco.

El pelotón de la fraternidad