El hondureño Trooko y J Noa ganan un Latin Grammy de rap en Las Vegas

Nevada, Estados Unidos.- La rapera dominicana J Noa y el productor hondureño Trooko ganaron el Latin Grammy a Mejor canción de rap/hip hop por “Antisistema”. El premio se entregó este jueves en la ceremonia previa a la transmisión televisiva de la edición 27, que tiene como sede el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

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La categoría reconoce a los compositores, y la estatuilla quedó repartida entre los dos autores del tema. Los otros aspirantes eran “El pana Deiby”, de Akapellah; “Gohan y Goku”, de Arcángel; “Mono”, de Kase.O, OkeiFLou y Tokischa; y “Poder”, de Feid y Lil Supa. Ya con el premio en las manos, J Noa se acordó de su gremio. “Quiero dedicarle este premio a todos los raperos de la República Dominicana”, dijo, y extendió esa dedicatoria a los raperos de cualquier lugar del mundo. “Antisistema” salió en mayo de 2026 y, según Listín Diario, muestra una de las facetas más frontales de la artista, que usa el rap para cuestionar y confrontar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Antes de la gala, la cantante había adelantado que este reconocimiento tenía un valor particular, porque la canción resume su identidad como rapera. Para ella llegó, además, el primer Latin Grammy de su carrera, según informó Canal 6 de República Dominicana. Era su cuarta nominación y la tercera dentro de esta categoría.