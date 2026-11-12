El hondureño Trooko y J Noa ganan un Latin Grammy de rap en Las Vegas

Nevada, Estados Unidos.- La rapera dominicana J Noa y el productor hondureño Trooko ganaron el Latin Grammy a Mejor canción de rap/hip hop por “Antisistema”.
El premio se entregó este jueves en la ceremonia previa a la transmisión televisiva de la edición 27, que tiene como sede el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
La categoría reconoce a los compositores, y la estatuilla quedó repartida entre los dos autores del tema. Los otros aspirantes eran “El pana Deiby”, de Akapellah; “Gohan y Goku”, de Arcángel; “Mono”, de Kase.O, OkeiFLou y Tokischa; y “Poder”, de Feid y Lil Supa.
Ya con el premio en las manos, J Noa se acordó de su gremio. “Quiero dedicarle este premio a todos los raperos de la República Dominicana”, dijo, y extendió esa dedicatoria a los raperos de cualquier lugar del mundo.
“Antisistema” salió en mayo de 2026 y, según Listín Diario, muestra una de las facetas más frontales de la artista, que usa el rap para cuestionar y confrontar.
Antes de la gala, la cantante había adelantado que este reconocimiento tenía un valor particular, porque la canción resume su identidad como rapera.
Para ella llegó, además, el primer Latin Grammy de su carrera, según informó Canal 6 de República Dominicana. Era su cuarta nominación y la tercera dentro de esta categoría.
La primera data de 2023, cuando “Autodidacta” compitió en la edición 24. Nacida en San Cristóbal, J Noa se dio a conocer con un freestyle junto a DJ Scuff publicado en YouTube, y desde entonces ha lanzado los álbumes "Autodidacta", en 2023, y "Mátense por la corona", en 2024. Este año presentó el proyecto “RecOrTa y PeGa”.
Del lado hondureño, la victoria tiene la firma de Jeffrey Peñalva, el nombre real de Trooko. Nació en Tegucigalpa y vive en Los Ángeles, adonde se mudó en 2009 para dedicarse a la producción musical.
Su trabajo en el disco homónimo de Residente le dio dos Latin Grammy en 2017.
Entre los derrotados figuraba Kase.O, que según EFE aspiraba a conseguir el primer Latin Grammy de su carrera con “Mono”. El rapero español habló con la agencia en la alfombra roja de la gala de Las Vegas, donde el compositor y productor Edgar Barrera encabeza la lista con 10 candidaturas.