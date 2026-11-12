Cortes de energía programados para este viernes 13 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este viernes 13 de noviembre en varias zonas del país.
De acuerdo con el reporte del ente energético, los apagones se deberán a trabajos de mantenimiento en subestaciones y líneas de transmisión.
A continuación el listado completo de zonas que no tendrán energía durante varias horas este viernes:
Omoa, Cortés, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Colonia Misión Ángeles, residencial Los Manzanos, aldea Río Bajo y aldea La Presa.
Juticalpa, Olancho, de 8:10 a. m. a 4:10 p. m.
Toda la ciudad de Juticalpa, estadio Juan Ramón Brevé, Banco de Occidente, hospital San Francisco, Centro Médico Las Mercedes, hospital Trochez, Hondutel, Mall Premier Juticalpa, La AGAO, hotel Boquerón, la Región Sanitaria, Granja Penal, Centro Médico Olanchano, residencial Florida, Alcaldía Municipal, barrio de Jesús, barrio Belén, Buenos Aires, barrio El Campo, Coyotepe, Tulín, oficinas de ENEE, SANAA, colonia El Recreo, colonia El Edén, colonia Miguel Barahona, barrio San Rafael, Sabaneta, 115 Brigada, residencial El Roble, colonia La Ceibita, barrio El Centro, barrio Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal, La Yuca y zonas aledañas.
Intibucá, Comayagua y La Paz, de 8:15 a. m. a 2:15 p. m.
Generadora Puringla Sazagua, El Rincón, El Porvenir, Balibrea, colonia 3 de Septiembre, Coclan, Ojos de Agua, Jesús de Otoro, San Isidro, Los Alpes, El Cedral, Macuelizo, San Francisco, Santo Domingo, El Guayabal, Quiraguira, Masaguara, San Jerónimo, San Marcos, San Rafael y Maye.
Distrito Central, Francisco Morazán, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
Villa Centroamericana, Villa Universitaria, Plaza La Loma, Escuela Nacional de Música, residencial Monte Verde, Brisas del Valle, colonia 28 de Marzo, La Esperanza, parte de la colonia San Miguel, Residencial Los Próceres, residencial Santa Isabel, bodegas de la Embajada Americana, Tiendas El Centro, colonia Lara, La Parcaltagua, colonia San Carlos, Consejo Nacional Electoral, hospital San Felipe, Instituto Nacional del Tórax, barrio San Felipe, zona industrial Los Próceres, el PANI, colonia La Campaña, colonia Matamoros, Embajada de España, asilo de ancianos, Repostería El Hogar, iglesia Medalla Milagrosa, Paiz Novacentro, edificio Torre Morazán, barrio Reparto Abajo, parte del barrio Reparto Arriba, colonia Canaán, colonia Guillén, colonia Santa Rosa, colonia Suazo Córdova, colonia Bolívar, colonia Villas del Río, barrio El Rincón, colonia Villa Delmy, colonia Modesto Rodas Alvarado, colonia Las Minitas, parte de la colonia 21 de Octubre (sectores 4 y 5), AMDC, residencial Leona del Rincón y zonas aledañas.
Yoro, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
Ciudad de Yoro, Hospital Manuel de Jesús Subirana, barrio Las Colinas, Las Delicias, colonia Díaz Chávez I, II y III, barrio El Pantano, barrio Santiago, colonia Porfirio Martínez, colonia Lando Burgos, colonia Rotario, colonia Hawitt, colonia Emanuel II y III, barrio El Centro, La Cultura, Guanacaste, Cabañas, barrio Subirana, colonia Reino Unido, San José, barrio Casino Agay I y II, parte de Morazán, Lactovi, aldea El Portillo González, aldea Olomán, San Alejo, aldea Mojimán, aldea Nueva Esperanza, aldea San Fernando, aldea Brisas de Cuyamapa, aldea Buenos Aires, aldea Camalote, aldea Las Acacias, aldea Los Prietos, aldea El Zumbido, aldea El Porvenir, aldea Paya, aldea Los Murillos, aldea Ocotillo, aldea El Pataste, aldea Combas, aldea Laureles, ciudad El Negrito, Hacienda Don Emilio, Cooperativa Harina Selecta, colonia Pinos, aldea Guangolola 2 y Guangolola 5, aldea Cangrejales, aldea Santuario, aldea Vertiente, aldea El Caliche, aldea Plácido, aldea Honduritas, aldea Pata de Gallina, aldea Terrero Negro, aldea Casiano, aldea Sentadero, aldea Lajas, aldea Coyolito, aldea La Calera, aldea La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaria, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, La Jurupas, El Palmar, Camalote, Murillo, Los Prietos, Mojimán, colonia Jerusalén, Cuapinoles, Roque, Las Brisas, El Limón, Hacienda, CAPESA, finca Nuevas Bendiciones, Cuevitas, La Majada y El Mango.
Jocón, Yoro, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
Barrio Montecristo, rastro municipal de Yoro, barrio Los Maestros, colonia Santa Marta, aldea La Guatia, aldea El Coco, aldea La Guata, aldea Habana Guera, aserradora Yodeco, aldea Brisas de Chalmeca, aldea El Hato, aldea Puentecita, aldea Pimienta, aldea Puente Grande, aldea El Coroso, aldea Alta Cruz, aldea Moroca, Jocón y aldea Hato Jocón.
Francisco Morazán y Yoro, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
Aldea Ayapa, aldea Ayapita, aldea La Rosa, Marale, Sulaco, Victoria, Yorito y las aldeas Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigüe, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste y San José del Potrero.
Morazán, Yoro, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
Ciudad de Morazán: barrio Lempira, Las Cidras, colonia 5 de Enero, colonia España, barrio San José, barrio Jazmín, barrio El Centro, barrio Sabaneta, El Calvario, parte del barrio El Progreso, Buenos Aires y zonas aledañas.
Ocotepeque y Lempira, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.
Municipio de Valladolid, Lempira (casco urbano de Valladolid y las aldeas Agua Zarca, Chancoyote, Cordoncillo, El Socorro, Yupural, Gualcixe, Los Patios, Los Reales, La Hacienda y Tierra Blanca); municipio de La Virtud, Lempira (casco urbano de La Virtud y las aldeas Catulaca, El Amatillo, El Cacahuatal, El Limón, Guajiniquil, La Cuesta, La Haciendita, Trinidad, Los Hernández, San Francisco y San José); municipio de Mapulaca, Lempira (casco urbano de Mapulaca y las aldeas El Sitio, Los Planes, Llano de la Hamaca y San Antonio); municipio de Gualcinse, Lempira (casco urbano de Gualcinse y las aldeas Congolón, Guacual, Gualcha, Guatemalita, Quesungual, Santa Cruz, Santo Tomás, San Marcos Mora, Tenango y Tixila); municipio de Candelaria, Lempira (casco urbano de Candelaria y las aldeas La Arada, San Francisco, San José y San Lorenzo); municipio de Virginia, Lempira (casco urbano de Virginia y las aldeas Agua Zarca, Celilac, El Rodeo y Guaquincora); ,municipio de Piraera, Lempira (casco urbano de Piraera y las aldeas Las Moras, Quisimaca, San Felipe, San Jerónimo, San José, San Pedro, San Sebastián, Guasquín y Pichigual) y municipio de San Andrés, Lempira (casco urbano de San Andrés y las aldeas Caona, Cenalaca, San José, San Simón, Santiago, Sosual y Sunsunlaca).
Municipio de Mercedes, Ocotepeque (casco urbano de Mercedes y las aldeas Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán y Yuscarán); municipio de Guarita, Lempira (casco urbano de Guarita y las aldeas Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Juan Junigual, San Pablo, Santa Cruz, Santa Cruz Queruco, Santo Tomás Chinquin y Terlaca); municipio de San Juan Guarita, Lempira (casco urbano de San Juan Guarita y las aldeas El Rodeo, Los Horcones, Portillo, Pueblo Viejo y Sazalapa); municipio de Tomalá, Lempira (casco urbano de Tomalá y las aldeas Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconcillos, Los Zuncullos, San Cristóbal, San Juan, San Lorenzo, San Marquitos, San Pablo, Santo Domingo y Aldea Nueva); municipio de Tambla, Lempira (casco urbano de Tambla y las aldeas El Zarzal, San Francisco del Aceituno y Chorrera) y municipio de Cololaca, Lempira (casco urbano de Cololaca y las aldeas Casitas, Las Flores, Malsincales y San Isidro Canguacota).
Lempira e Intibucá, de 12:30 p. m. a 3:00 p. m.
Magdalena, municipio de Santa Cruz, Lempira (casco urbano de Santa Cruz y las aldeas Candelaria, Loma Limpia, Pajapas, San Pedro y Santa Rosa, además de los caseríos cercanos); municipio de San Francisco, Lempira (casco urbano de San Francisco y las aldeas Concordia, Jelpoa, Marquira, Rorruca y San Lucas, además de los caseríos cercanos); municipio de Erandique, Lempira (casco urbano de Erandique y las aldeas Azacualpa, Concepción, El Carrizal, El Conal, El Rodeo, Cualcuire, Guatincara, San Antonio Montaña, San Antonio Valle y Valle de la Cruz, además de los caseríos cercanos); municipio de Dolores, Intibucá (casco urbano de Dolores y las aldeas Azacualpa y los caseríos cercanos); municipio de San Miguelito, Intibucá (casco urbano de San Miguelito y las aldeas Toco, Las Trancas, Agua Blanca, El Borbollón, La Misión y Mangual, además de los caseríos cercanos) y municipio de San Juan, Intibucá (las aldeas Loma de Hornos, Agua Caliente Sur, Yaterique, Llano Redondo, Carrizalito, San Gabriel, Barrio Nuevo, Cañadas y Simarro, además de los caseríos cercanos).