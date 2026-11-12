FF AA confirma 24 nuevas bajas deshonrosas, entre ellas la del coronel Rodimiro Arita

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras confirmaron la separación deshonrosa de otros 24 integrantes de la institución, entre ellos el coronel José Rodimiro Arita, dos tenientes, un suboficial y 20 elementos de tropa, con lo que la cifra de miembros dados de baja ascendió a 149.
La información fue confirmada este jueves 12 de noviembre por el coronel Héctor Fajardo, director de Comunicaciones de las FF AA, quien detalló que las nuevas separaciones alcanzan a personal de diferentes rangos y categorías dentro de la institución castrense.
“Hay de todas las categorías, desde oficiales hasta elementos de tropa. Estos son procedimientos que ya están establecidos en nuestra normativa, se realizan con la legalidad del caso, respetándole también sus derechos y bajo el estricto apego a las leyes y reglamentos militares de nuestra institución”, manifestó Fajardo.
De acuerdo con el coronel, el personal apartado atenta "contra el honor, la buena imagen institucional y el prestigio de las Fuerzas Armadas de Honduras", además de asegurar que los procedimientos dentro de la institución continuarán con el propósito de mantener únicamente a los integrantes que cumplan con las condiciones requeridas para desarrollar las funciones militares.
Coronel Rodimiro Arita entre los separados
Entre los integrantes que recibieron la baja deshonrosa se encuentra el coronel José Rodimiro Arita, quien anteriormente se desempeñó como director del centro penal de La Tolva, ubicado en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso.
El nombre del exdirector penitenciario estuvo relacionado con un caso ocurrido el pasado 14 de diciembre de 2023, cuando fue detenido y, de acuerdo con la información proporcionada sobre ese expediente, le encontraron 445,000 lempiras en efectivo que presuntamente serían entregados a privados de libertad pertenecientes a la Pandilla 18.
No obstante, el coronel fue absuelto de lavado de activos y asociación para delinquir, pero culpable de violación de los deberes de los funcionarios.
Con estas nuevas separaciones, las Fuerzas Armadas contabilizan 149 miembros que han sido retirados de manera deshonrosa en 2026.