FF AA confirma 24 nuevas bajas deshonrosas, entre ellas la del coronel Rodimiro Arita

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras confirmaron la separación deshonrosa de otros 24 integrantes de la institución, entre ellos el coronel José Rodimiro Arita, dos tenientes, un suboficial y 20 elementos de tropa, con lo que la cifra de miembros dados de baja ascendió a 149.

La información fue confirmada este jueves 12 de noviembre por el coronel Héctor Fajardo, director de Comunicaciones de las FF AA, quien detalló que las nuevas separaciones alcanzan a personal de diferentes rangos y categorías dentro de la institución castrense.

“Hay de todas las categorías, desde oficiales hasta elementos de tropa. Estos son procedimientos que ya están establecidos en nuestra normativa, se realizan con la legalidad del caso, respetándole también sus derechos y bajo el estricto apego a las leyes y reglamentos militares de nuestra institución”, manifestó Fajardo.

De acuerdo con el coronel, el personal apartado atenta "contra el honor, la buena imagen institucional y el prestigio de las Fuerzas Armadas de Honduras", además de asegurar que los procedimientos dentro de la institución continuarán con el propósito de mantener únicamente a los integrantes que cumplan con las condiciones requeridas para desarrollar las funciones militares.