Honduras prepara la aplicación de lenacapavir en 13 clínicas para prevenir el VIH

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) prepara la incorporación del lenacapavir, un medicamento inyectable que permitirá ampliar las alternativas de prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en Honduras. El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, informó que la estrategia contempla la utilización del medicamento en 13 clínicas de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS), distribuidas en el territorio nacional. La incorporación se realizará mediante un convenio de cooperación con el Gobierno de Estados Unidos y forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la prevención y la atención de las personas con factores de riesgo.

A diferencia de la profilaxis preexposición (PrEP) oral, que requiere una administración diaria, el lenacapavir utilizado para prevenir el VIH se aplica mediante una inyección subcutánea cada seis meses. El medicamento está destinado a personas que no viven con VIH y que, después de una evaluación médica, cumplan los requisitos para recibirlo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los grupos mencionados por Midence figuran las parejas serodiscordantes, es decir, aquellas en las que una persona vive con VIH y la otra no. Las 13 clínicas VICITS tendrán un papel importante en esta estrategia, ya que estarán orientadas a brindar seguimiento clínico, orientación y atención confidencial a quienes accedan a esta alternativa preventiva.

Midence señaló que Honduras aspira a convertirse en uno de los países pioneros de América Latina en incorporar esta modalidad. Sin embargo, la implementación todavía se encuentra en preparación y las autoridades deberán informar cuándo comenzará su aplicación y cuáles serán los requisitos para acceder al medicamento.

1,191 casos de VIH en 2025

La incorporación de nuevas herramientas preventivas ocurre mientras el país continúa enfrentando el desafío de ampliar el diagnóstico y garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud.

Según datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Sesal citados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conaeh), Honduras acumuló 44,620 diagnósticos de VIH entre 1985 y diciembre de 2025.De ese total, 1,191 diagnósticos fueron notificados durante 2025. La cifra histórica corresponde a los registros acumulados desde el inicio de la vigilancia y no representa necesariamente el número de personas que viven actualmente con el virus. Los datos epidemiológicos también indican que hasta la semana 30 de 2026 se habían notificado 457 nuevos diagnósticos, de los cuales 336 correspondían a hombres y 121 a mujeres. El grupo de edad de 25 a 39 años concentró 229 casos durante ese período. Por departamentos, Cortés encabezó los registros con 133 diagnósticos, seguido de Francisco Morazán con 86, Atlántida con 63 y El Paraíso con 44. Por su parte, el subsecretario Eduardo Midence indicó que más de 15,000 personas viven con VIH y conocen su diagnóstico en Honduras. El funcionario también señaló que el incremento de los diagnósticos identificados puede estar relacionado con una mayor realización de pruebas, por lo que las estadísticas deben analizarse considerando el comportamiento de la vigilancia epidemiológica.

66 centros de atención integral

Además de las acciones de prevención, el sistema público de salud dispone de 66 establecimientos que ofrecen atención integral a personas que viven con VIH.