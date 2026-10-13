Honduras registra 457 nuevos casos de VIH en lo que va de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) reportó 457 nuevos casos del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en Honduras, según los datos correspondientes a la semana epidemiológica 30 de 2026.

Del total de diagnósticos, 336 corresponden a hombres, equivalentes al 73.5%, mientras que 121 se registraron en mujeres, lo que representa el 26.5%. Estas cifras indican que por cada mujer diagnosticada se registran entre dos y tres casos en hombres.

Según los datos proporcionados por la Sesal, el grupo de edad de 25 a 39 años concentra la mayor cantidad de diagnósticos, con 229 casos. El reporte también registra casos en personas de 15 años en adelante.

En cuanto a la distribución geográfica, San Pedro Sula encabeza la lista de ciudades con más casos, con 89, seguida del Distrito Central, con 83.

Por departamento, Cortés registra 133 casos, Francisco Morazán contabiliza 86, Atlántida suma 63 y El Paraíso reporta 44.