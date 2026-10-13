Honduras registra 457 nuevos casos de VIH en lo que va de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) reportó 457 nuevos casos del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en Honduras, según los datos correspondientes a la semana epidemiológica 30 de 2026.
Del total de diagnósticos, 336 corresponden a hombres, equivalentes al 73.5%, mientras que 121 se registraron en mujeres, lo que representa el 26.5%. Estas cifras indican que por cada mujer diagnosticada se registran entre dos y tres casos en hombres.
Según los datos proporcionados por la Sesal, el grupo de edad de 25 a 39 años concentra la mayor cantidad de diagnósticos, con 229 casos. El reporte también registra casos en personas de 15 años en adelante.
En cuanto a la distribución geográfica, San Pedro Sula encabeza la lista de ciudades con más casos, con 89, seguida del Distrito Central, con 83.
Por departamento, Cortés registra 133 casos, Francisco Morazán contabiliza 86, Atlántida suma 63 y El Paraíso reporta 44.
Casos de VIH registrados en 2025
Durante 2025 se notificaron 1,191 casos de VIH en Honduras. De estos, 854 correspondieron a hombres y 337 a mujeres, según las cifras incluidas en el reporte.
De acuerdo con la información proporcionada, el 71% de las personas diagnosticadas eran asintomáticas, mientras que el 28% —337 pacientes— presentaba la enfermedad en una etapa avanzada. Estas cifras deben contrastarse con la fuente original para confirmar su correspondencia con el total de casos reportados.
Entre el 2024-2025 se contabilizaron alrededor de 95 personas portadoras de VIH al mes, contabilizando 2,275 casos de acuerdo con El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), de los cuales 1,084 casos pertenecen al 2024 y 1,191 al 2025.
Casos de VIH acumulados
En Honduras se mantiene un historial de casos de VIH acumulados de 41 años, para el cierre del 2025 se contabilizaban 44,620 diagnósticos, de los cuales más de 27 personas con esta enfermedad registraron una condición avanzada y 17,563 son asintomáticos.
El departamento con mayor registro de casos acumulados desde 1985 es Cortés con más de 15 mil casos, seguido de Francisco Morazán 8,997 y Atlántida con 4,609 diagnósticos, de acuerdo con la Asociación de Personas Viviendo con VIH/SIDA en Honduras (Asonapvsidah).
Por su parte el sistema de salud público hondureño cuenta con 66 establecimientos que prestan servicios de atención integral donde se da compañía, asesoramiento y se da de forma mensual y de forma gratuita el tratamiento antirretroviral ARV.