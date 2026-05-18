Cada ocho horas se confirma un nuevo caso de VIH en Honduras, confirma el Conadeh

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco del Día Nacional de Respuesta a la Epidemia del VIH, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) alertó que en el país se estarían registrando en promedio tres nuevas infecciones de VIH por día. Es decir, que cada ocho horas una persona es confirmada con la enfermedad de infección viral crónica que ataca y destruye el sistema inmunitario del cuerpo. La situación pone en alerta a las autoridades sanitarias y a los organismos defensores de derechos humanos, quienes este lunes, en conmemoración del Día Nacional de Respuesta a la Epidemia del VIH, hacen un llamado a fortalecer las campañas de prevención.

Así como ampliar el acceso a servicios de salud y combatir el estigma y la discriminación que aún enfrentan miles de personas diagnosticadas con el virus. La coordinadora de la Defensoría de Personas con VIH del Conadeh, Francia Maradiaga, recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de esta población en cumplimiento de tratados y compromisos internacionales suscritos por el país. Explicó que las personas que viven con la enfermedad continúan enfrentando barreras para acceder a servicios de salud, empleo, educación y oportunidades laborales, debido a que persiste la discriminación en instituciones públicas como en privadas. "El VIH no debe ser la causa para que se niegue a las personas sus derechos a la salud, educación, trabajo u otros relacionados", expresó la defensora. De acuerdo a datos de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (Sesal), en las últimas cuatro décadas (1985-2025), Honduras acumula 44,620 casos de VIH.