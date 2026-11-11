A la altura de una iglesia hay unos rótulos que señalizan las direcciones hacia la colonia El Pedregal, la residencial Alemán, la colonia Kennedy y el Estadio Nacional. Junto a estos rótulos hay una cámara que apunta hacia el retorno en dirección a El Pedregal.El recorrido se extendió hacia El Pedregal. En la entrada a esta colonia hay una cámara que pertenece a un supermercado. Más adelante, siempre en la calle principal, se encuentran cinco videocámaras del 911 en un poste ubicado después del puente peatonal y de una pollería.Tras cruzar este punto, los imputados, según los registros, repitieron el recorrido por el bulevar CEE, Toncontín y anillo periférico.