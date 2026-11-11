"Si no hay nada en el mar, no comemos": Pescadores sobreviven entre pobreza y cambio climático

Para la señora la situación es preocupante, porque "todo se ha escaseado bastante porque nosotros pasamos del mar, a veces no hay nada para comer, vamos a 'casquear', a veces tenemos para las tortillitas y a veces no tenemos, entonces comemos vacío".En este momento su principal fuente de consumo no es el pescado, sino los llamados cascos de burro, que al cocerlos los guisan y los mezclan con huevos, arroz, y, cuando pueden compran pollo.La mujer, de contextura delgada, lamentó que está situación viven todas las familias en la zona, porque viven de la pesca y cuando los trabajadores salen a faenar regresan como salieron: sin nada.Al igual que en los otros municipios <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/sequia-afecta-103-municipios-honduras-y-golpea-miles-de-familias-JN32488436" target="_blank">afectados por la sequía</a>, donde se perdieron los cultivos, en las costas del Pacífico las familias solo comen dos veces al día, porque no les ajusta el dinero que consiguen para comprar comida.A esto se suma que ahora les cuesta más conseguir productos en el mar. “Necesitamos que nos ayuden con arroz, frijoles y manteca para freír el pescado", solicitó la mujer.En esa isla no hay energía eléctrica, muchos menos estufas, refrigeradoras o televisores; las cocinas son pequeñas, tienen fogones con mesas improvisadas de pedazos de madera y del techo cuelgan recipientes para guardar lo poco que consiguen.Los niños comen de lo que los padres logran ganar, es decir, de los mismos productos del mar. En algunas ocasiones, cuando el dinero ajusta, compran arroz, maíz, frijoles o huevos.