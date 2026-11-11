"Si no hay nada en el mar, no comemos": Pescadores sobreviven entre pobreza y cambio climático

Marcovia, Choluteca.- Doña Alba Rodríguez tenía encendido el fuego. En una pequeña cacerola cocía en agua una libra de maíz para comer con sal. Así sacia el hambre, pues desde hace varios meses le cuesta conseguir pescado. Lo más accesible que tiene para sobrevivir son los llamados cascos de burro, una especie de molusco, parecidos al curil pero más grandes, que lo recolectan entre los manglares y lo consume cocido o revueltos con arroz. El equipo de EL HERALDO Plus llegó hasta las islas Tomasón y Güipo, ubicadas en Guapinol, Marcovia, Choluteca, donde al menos cien familias pelean a diario con la pobreza. Son islas remotas y olvidadas, donde solo se puede llegar en lancha. Allí los hombres se dedican a la pesca y las mujeres a recolectar productos del mar. Esa es la única fuente de sobrevivencia que tienen. Así logran alimentarse y ganarse algunos ingresos que les permitan cubrir parte de las necesidades del hogar. Cómo están rodeadas del agua del Golfo de Fonseca, en el océano Pacífico, su territorio no es apto para sembrar granos básicos ni criar ganado, más bien están bajo el riesgo de desaparecer por el impacto del cambio climático. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las casitas las han edificado con pedazos de árboles de mangle; algunas están forradas con plástico negro, en las paredes y el techo. Les han puesto teja o lámina de zinc, aunque son corroídas por la sal. Bajo las sobras de esta calamidad aparecieron los efectos del fenómeno de El Niño, que ha sido tan fuerte que se están quedando sin alimento. No hay comida en la tierra ni en el mar, porque los peces están migrando o nadando en aguas profundas por el calentamiento de los océanos.

Víctor Ortega, meteorólogo del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó a EL HERALDO Plus que las aguas del océano Pacífico se han recalentado más de lo normal y alertó que desafortunadamente durante el próximo año ese calentamiento va a continuar. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las temperaturas del mar alcanzarían 3.7 grados celsius más del promedio, por eso la vida marina está muriendo o huyendo. Esa temperatura, según proyectó Ortega, podría disminuir a mediados de 2027 (entre marzo y junio), por lo que el problema de la modificación de toda la cadena alimenticia que se ha suscitado en el Golfo de Fonseca va a continuar.

" Comemos de vez en cuando, cuando tenemos allí en el mar comemos y si no hay nada en el mar, no comemos; todo se ha escaseado en el mar y a veces no hay nada, nosotros pasamos del mar, a veces vamos a 'casquear', a veces tenemos para las tortillitas y a veces comemos vacío” Alba Rodríguez, pobladora de Tomasón

El impacto de estos eventos naturales tienen repercusión, principalmente, en los medios de vida para los pescadores, quienes afirman que los peces se van de las zonas tradicionales de pesca, no hay reproducción y algunas especies como los camarones se mueren, confirmaron los expertos.

No hay comida en la tierra ni en el mar

El principal efecto de este fenómeno en el Golfo de Fonseca es que se genera inseguridad alimentaria al quitarle su principal fuente de ingresos a los pescadores y a las familias que habitan en toda la zona costera, destacó Ortega. Para el experto, los recursos del mar son la principal fuente de alimentación de los habitantes de la zona; además, ahora tienen un mayor costo para realizar sus faenas, porque deben movilizarse a aguas más abiertas, más lejos de la costa buscando los nuevos lugares donde los peces se han desplazado. Doña Alba, quien detuvo por un momento el bingo que jugaba con sus hijos y nietos para pasar el tiempo, contó la dura realidad que están viviendo: “Cuando tenemos (comida) o si hay en el mar comemos, si no hay nada en el mar, no comemos".

Para la señora la situación es preocupante, porque "todo se ha escaseado bastante porque nosotros pasamos del mar, a veces no hay nada para comer, vamos a 'casquear', a veces tenemos para las tortillitas y a veces no tenemos, entonces comemos vacío". En este momento su principal fuente de consumo no es el pescado, sino los llamados cascos de burro, que al cocerlos los guisan y los mezclan con huevos, arroz, y, cuando pueden compran pollo. La mujer, de contextura delgada, lamentó que está situación viven todas las familias en la zona, porque viven de la pesca y cuando los trabajadores salen a faenar regresan como salieron: sin nada. Al igual que en los otros municipios afectados por la sequía, donde se perdieron los cultivos, en las costas del Pacífico las familias solo comen dos veces al día, porque no les ajusta el dinero que consiguen para comprar comida. A esto se suma que ahora les cuesta más conseguir productos en el mar. “Necesitamos que nos ayuden con arroz, frijoles y manteca para freír el pescado", solicitó la mujer. En esa isla no hay energía eléctrica, muchos menos estufas, refrigeradoras o televisores; las cocinas son pequeñas, tienen fogones con mesas improvisadas de pedazos de madera y del techo cuelgan recipientes para guardar lo poco que consiguen. Los niños comen de lo que los padres logran ganar, es decir, de los mismos productos del mar. En algunas ocasiones, cuando el dinero ajusta, compran arroz, maíz, frijoles o huevos.

Pescadores se siente impotentes

Mientras miraba que la marea aumentaba de nivel, don Roberto Rodríguez Elvir, un longevo pescador tradicional, aseguró a EL HERALDO Plus que el fenómeno de El Niño los deja sin alimento y desesperación, porque “no hay nada que ir a pescar, y nosotros acá no podemos vivir de otra cosa, porque aquí todo es mar, ñanga (manglar) y cielo". “¿Cómo vamos a sembrar un frijol nosotros aquí, si no hay tierra, y si la pesca no nos da, a veces vamos al mar y no hay nada, no traemos ni para el gas (gasolina), entonces no nos movemos, nos quedamos socando la panza como podamos", expresó.

Al igual que muchos en la isla, el longevo trabajador del Golfo de Fonseca está pasando una situación dura, al grado de afirmar que necesitan apoyo del Gobierno, porque aunque se sacrifican más de ocho horas solo logran sacar un par de camarones. Eso no les da para comer y menos para vender. José Agustín Ortíz, otro experimentado pescador artesanal que sufría de tos de cigarro (conocida como tos del fumador) dijo que él no tiene redes y todos los días se sacrifica para poder sobrevivir. El día que llegó EL HERALDO Plus había logrado capturar 15 libras de jaiba de forma artesanal. "Con ese poquitito, lo estiramos como hule, a veces compramos una cosa y no compramos otra, estamos comiendo a dos tiempos porque lo que ganamos no alcanza", expresó, mientras los nietos miraban su rostro de angustia y resignación. "Aquí hay pulpería, hay pollo, carnita, pero eso es al mes (que compramos), aquí conseguimos lo más esencial: huevito, frijolitos, pescadito frito, y ahí nos remendamos de una manera que podamos sustentar el hambre", comentó. El longevo hombre expresó que el mar no les permite tener un salario estable, pues hay días que se puede ganar 150, 200, 300 y hasta 500 lempiras. "Cuando ganamos 500 lempiras venimos alegres, porque compramos cafecito, azúcar y sus cositas".

" Nosotros hemos sufrido las intemperies del mar, no ha habido nada para ir a pescar, y nosotros acá no podemos vivir de otra cosa porque aquí es mar, ñanga (manglar) y cielo, aquí no hay nada más que hacer, ¿cómo vamos a sembrar un frijol sino hay tierra?" Roberto Rodríguez, pescador

Esta situación la viven en silencio los adultos, mientras los niños corren en las islas de un lado a otro, o se meten a bañar en la costa del mar supervisados por sus padres. La mayoría no se da cuenta de la crisis que viven, solo comen lo que hay. Para el pescador Darwin Gustavo Rivera Blanco, quienes sufren son los hijos de los habitantes de este rincón ubicado en el sur de Honduras. “Los padre salen a pescar y no hallan nada, y da hasta lástima que regresan al hogar, porque no llevan nada a la casa”.

Exclamó que la población de la zona necesita ayuda, porque hay familias que tienen siete y hasta ocho hijos que no tienen cómo alimentarlos. "Por parte del Gobierno lo que más necesitamos es comidita, porque cómo le vamos a decir que ocupamos otras cosas si la comida es lo más importante, si vienen ayudas de comida nosotros estamos felices", afirmó de forma tajante.

Inseguridad alimentaria

La sequía ha afectado a cerca de 1.9 millones de personas en Honduras, según la última actualización del estudio de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), desarrollado por al menos 20 instituciones. En la actualización se estimaba que en agosto y octubre 2026 unas 104,800 personas estarían en emergencia alimentaria, es decir, en fase 4, mientras que más de 1.7 millones en crisis. Alex Hernández, pescador de Cedeño, en Marcovia, Choluteca, expresó a EL HERALDO Plus que ese día logró sacar alrededor de 60 libras de pescado, de las que se ganaron unos 250 lempiras cada uno con el compañero, eso les sirve para suplir las necesidades de su hogar. El problema es que el combustible está demasiado caro, el galón de gasolina regular a ellos les sale a 155 lempiras con la pinta de aceite, ya que los motores que usan son de dos tiempos.

Las cuentas no les salen, porque en una faena gasta entre 1,000 a 1,100 lempiras de combustible, por eso cuando regresan deben vender el producto a un precio superior, pero “la gente no lo paga si se hace un aumento”, señaló. Como pescadores necesitan, demandó Hernández, que subsidien el combustible “porque nosotros no le gastamos carreteras al Gobierno, pero igual, sufrimos el precio de los combustibles altos, y nos pesa más porque somos clase baja". Edwin Banegas, coordinador de la Unidad Municipal Ambiental de la alcaldía municipal de Marcovia, Choluteca, lamentó que la sequía ha afectado la pesca, el sector camaronero, la agricultura y las cañeras en el sur de Honduras.