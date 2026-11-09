Alerta de 48 horas por posibles inundaciones y deslizamientos en varias zonas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Las lluvias continuarán en varias regiones de Honduras durante las próximas 48 horas, con mayor incidencia en el oriente, centro, sur y suroccidente del país, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de precaución ante posibles inundaciones y deslizamientos.

De acuerdo con los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones podrían registrarse con mayor intensidad en los departamentos de El Paraíso, Choluteca y Valle.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) advirtió que las lluvias podrían provocar un incremento en los niveles de agua de quebradas y riachuelos, además de generar condiciones para posibles deslizamientos de tierra.