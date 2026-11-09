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Alerta de 48 horas por posibles inundaciones y deslizamientos en varias zonas de Honduras

Las precipitaciones podrían registrarse con mayor intensidad en los departamentos de El Paraíso, Choluteca y Valle, advierte Copeco

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 06:58
Alerta de 48 horas por posibles inundaciones y deslizamientos en varias zonas de Honduras

En el Distrito Central desde el domingo se registran fuertes lluvias.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Las lluvias continuarán en varias regiones de Honduras durante las próximas 48 horas, con mayor incidencia en el oriente, centro, sur y suroccidente del país, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de precaución ante posibles inundaciones y deslizamientos.

De acuerdo con los pronósticos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones podrían registrarse con mayor intensidad en los departamentos de El Paraíso, Choluteca y Valle.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) advirtió que las lluvias podrían provocar un incremento en los niveles de agua de quebradas y riachuelos, además de generar condiciones para posibles deslizamientos de tierra.

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Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población evitar viajar durante la noche y mantenerse atenta a los avisos oficiales sobre las condiciones climáticas y las situaciones de riesgo que puedan presentarse.

Asimismo, se pide a los ciudadanos no cruzar ríos, quebradas o riachuelos cuando presenten niveles elevados de caudal, debido al peligro que representan las corrientes de agua.

Otra de las recomendaciones de Copeco es revisar y limpiar los techos, cunetas, tragantes y desagües para evitar obstrucciones que puedan ocasionar acumulaciones de agua durante las precipitaciones.

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Las personas que residen en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos, derrumbes o hundimientos deben mantenerse vigilantes, monitorear las condiciones de su entorno y evacuar oportunamente si identifican alguna situación de peligro.

Copeco también recomendó conducir con precaución, especialmente durante las lluvias, y evitar exponerse innecesariamente a situaciones que puedan poner en riesgo la integridad física.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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