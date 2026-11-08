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Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 9 de noviembre en Honduras

Los racionamientos por mantenimiento superarán las seis horas en algunos sectores del país. La suspensión del servicio comenzará a las 8:30 y 9:00 de la mañana, según la zona

  • Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 14:10
Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 9 de noviembre en Honduras

La ENEE programó cortes de energía eléctrica para este lunes 9 de noviembre en sectores de Cortés, Santa Bárbara y Lempira. Conozca los horarios y las zonas afectadas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas que se quedarán sin energía eléctrica este lunes 9 de noviembre.

En el calendario compartido, en la lista figuran zonas de Omoa, Cortés, así como de los departamentos de Santa Bárbara y Lempira.

A diferencia de otros días, la lista es reducida; sin embargo, las zonas afectadas se quedarán sin energía eléctrica por un lapso que supera las seis horas.

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Los habitantes de las zonas afectadas deben tomar las medidas correspondientes, ya que los racionamientos por mantenimiento están programados a partir de las 9:00 de la mañana en Cortés y de las 8:30 de la mañana en los otros departamentos.

Entérese de si su colonia fue incluida a continuación, con la lista de colonias y barrios afectados.

Omoa, Cortés de 9:00 a. m. a 3:00 p.m.

Bo. Medina, col. Miraflores, col. Las Torres, col. El Naranjal, col. Planes de Medina, col. Las Vegas, col. Lomas de Medina, res. Santa Lucía, barrio San Juan Sapadril, col. La Unión I, col. La Unión II, col. 30 de Enero, col. Emsland, caserío La Tequera, caserío Sapadril Abajo, Sapadril Arriba, Lempira.

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Santa Bárbara y Lempira de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.

San Nicolás (Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel del Triunfo, El Descansadero, El Paso de los Alapas, Cruz Grande, El Resumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, aldea Los Bu, Junta de Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda, Resumideros, Las Flores); La Arada (Candelaria, El Volcán, Caublotal, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Pases, Los Hernández, El Boquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro, El Dante); Nueva Celilac (Las Crucitas, El Capulín, San Nicolacito, Viejo Celilac, Valle de la Cruzi); Atima (Lempa, San Pedrito, San Rafael San Pedrito, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Río Frío, Pacayal Ceibita, Resumideros, Hierba Buena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes, El Campo); Lempira (San Bartolo); El Naranjito (Pompoa); Hidroeléctrica Hidrocci.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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