Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 9 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas que se quedarán sin energía eléctrica este lunes 9 de noviembre.

En el calendario compartido, en la lista figuran zonas de Omoa, Cortés, así como de los departamentos de Santa Bárbara y Lempira.

A diferencia de otros días, la lista es reducida; sin embargo, las zonas afectadas se quedarán sin energía eléctrica por un lapso que supera las seis horas.