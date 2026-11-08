Alfalfa de “Pequeños traviesos” pide ayuda tras voto de pobreza: “los tiempos son difíciles”

Arkansas, Estados Unidos.- Brandon “Bug” Hall, de 41 años, lanzó el jueves 5 de noviembre una campaña en GoFundMe para reunir fondos antes de que nazca su sexto hijo, en menos de un mes. El actor, que dio vida a Alfalfa en la película de 1994 The Little Rascals, conocida en español como “Pequeños traviesos”, vive en una propiedad rural de Arkansas, Estados Unidos, y mantiene el voto de pobreza que anunció tras alejarse de la actuación. En el texto de la colecta, Hall explica que se atrasó con las pocas cuentas que tiene la familia, entre ellas el teléfono, el propano de la casa rodante y un cargo inesperado por la conexión eléctrica. “Siempre dije que esto era mi elección y, por eso, no quise descargar el glorioso peso de esto en otros a menos que no hubiera otra opción”, escribió. El actor también reconoció que dio el paso después de un largo silencio. “Han pasado seis años desde que me autocancelé y he evitado hacer una de estas (cuentas de recaudación) durante todo ese tiempo. Pues aquí estamos”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Hall aseguró que la familia está contenta con su nueva vida. “Todos estamos felices de estar donde estamos e incluso disfrutamos vivir sin comodidades, pero el bebé seis está a menos de un mes y de verdad necesito ayuda para dejar listas las últimas cosas antes de que llegue”, afirmó.

Contó además que espera cerrar los pendientes en las próximas dos semanas. “Mi esperanza es dejar todo listo aquí en las próximas dos semanas para poder tomar algo de trabajo hasta que llegue el bebé”, añadió. Su petición final estuvo marcada por un tono religioso. “Los tiempos son difíciles para todos y no soy más merecedor que nadie, pero pido en su caridad que ayuden como puedan, ya sea con dinero, compartiendo esto o con oración y sacrificio por los Hall-Barnett de la Santa Cruz”, escribió. Hall dejó la industria del entretenimiento en 2020 y, según la revista People, un año después declaró que su familia viviría bajo un voto de pobreza.



En una entrevista con el Daily Mail publicada en enero, detalló que se mudó con su esposa e hijos a un terreno de 80 acres cerca de Mountain View, en Arkansas, donde planeaban vivir fuera de la red eléctrica y construir su propia casa. Allí se definió como un “extremista católico radical”. Dijo que su carrera ya no encajaba con su fe y que regaló la mayor parte de sus posesiones y todos sus ahorros. Sobre la forma de sostenerse, el actor había adelantado una fórmula. “Si surge una necesidad económica, voy a tomar algún trabajo o una labor eventual, por dinero en efectivo, para cubrir esa necesidad”, dijo al Daily Mail. En esa conversación explicó también que no quería ocupar su vida en un empleo “básicamente sin sentido, fabricando artilugios para entretener o distraer a la gente”.