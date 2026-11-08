¿Ganó el Olimpia o fue empate? Lo que se debe hacer tras el retiro de Olancho FC

Tegucigalpa, Honduras.- El fútbol hondureño vivió una de sus páginas más oscuras y polémicas de los últimos años. Lo que prometía ser un vibrante cierre de jornada en el Estadio Nacional terminó en un caos absoluto, luego de que el partido entre Olimpia y Olancho FC fuera suspendido definitivamente al minuto 82. La decisión fue tomada por el juez central Armando Castro, ante la inédita y firme postura del equipo visitante de no continuar jugando debido a un fuerte desacuerdo con las decisiones arbitrales.

El compromiso se desarrollaba con normalidad y una alta intensidad, con los Potros defendiendo una valiosa ventaja en la capital. Sin embargo, la tensión estalló en el tramo final del segundo tiempo, cuando el delantero Yustin Arboleda mandó el balón al fondo de las redes para decretar el empate 1-1. Lejos de desatar una celebración pacífica, el gol encendió los ánimos de la delegación olanchana, cuyos futbolistas y cuerpo técnico rodearon inmediatamente a la terna arbitral para protestar de forma airada. El origen de la enorme discordia radicó en una jugada previa a la anotación del cuadro albo. Los integrantes del Olancho reclamaron que la acción que desencadenó el gol provino de un saque de banda cobrado erróneamente a favor de Olimpia, asegurando que la posesión del balón les correspondía legítimamente a ellos.

A pesar de los reclamos y los momentos de alta tensión en el césped, Armando Castro se mantuvo firme en su postura y convalidó la anotación, desatando la furia total en el banquillo visitante. Ante la negativa del réferi de dar marcha atrás, el técnico del Olancho, Mauro De Giobbi, airado por la situación, recibió la tarjeta roja de forma inmediata. No obstante, el estratega se resistió en primera instancia a abandonar los límites del terreno de juego, profundizando el descontrol en la banda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fue en ese preciso instante cuando los Potros adoptaron una postura de rebeldía absoluta: por instrucción de su presidente Samuel García, que se encontraba en uno de los palcos del inmueble, los jugadores se agruparon y se negaron rotundamente a reanudar las acciones del encuentro. El cuerpo arbitral y el comisario del partido intentaron mediar durante casi media hora, instando a los futbolistas del Olancho a retomar sus posiciones para disputar los ocho minutos restantes del tiempo reglamentario. Los esfuerzos resultaron completamente inútiles ante un equipo olanchoa que se plantó con firmeza en su decisión de no jugar más como medida de protesta. Ante el evidente desacato y la falta de garantías para continuar, Armando Castro hizo sonar su silbato para dar por concluido y suspendido el cotejo de manera oficial.