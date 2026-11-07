Polémico partido entre Olimpia y Olancho; error arbitral, ayuda del FVS y la contundente llamada

Mucha polémica dejó el partido entre el Olimpia y Olancho FC en el estadio Nacional donde se terminó suspendiendo por protesta de los Potros porque no revisaron una jugada
Todo parecía que sería un partido tranquilo, aguerrido en la cancha pero sin que se alejara de un buen fútbol.
Y así empezó, cuando Bryan Sair Cortés cometió falta a jugador del Olancho y luego se vino el primer gol del Olimpia el cual se anuló.
Nicolás Dibble anotó el primer gol del Olimpia, el árbitro fue a revisar al VAR y notó la falta previa y anotó el tanto.
Seguidamente el Olimpia volvió a ponerse en ventaja, pero esta vez fue fuera de lugar y también se anuló.
Olancho FC respondió con una bonita jugada de Óscar Almendárez que cuando se acercó al área de la levantó al portero Onán Rodríguez, pero cuando salió fue en fuera de lugar.
Minutos después no perdonó y de cabeza la mandó a guardar para poner a ganar al Olancho fC en el Nacional, era una sorpresa.
Antes de esto Mauro De Giobbi pidió una revisión en el FVS un empujón del portero Onán en contra de Jerry Bengtson pero no se aceptó la tarjeta porque se dijo que pasó mucho tiempo.
Luego de vino la polémica con el gol de Yustin Arboleda tras un centro desde la izquierda de Edwin Rodríguez y el colombiano de cabeza la mandó al fondo.
El cuerpo técnico del Olancho FC pidió que revisaran la jugada ya que en la jugada previa hubo una mala decisión en sancionar con el saque de mano que era para los Potros y sancionó a favor del Olimpia.
Armando Castro expulsa al técnico Mauro De Giobbi por fuertes reclamos y se terminó de armar la polémica y penosa acción.
El Olancho FC pedía revisar la jugada y el árbitro se negó porque era otra jugada y no tenía que ver con el gol.
A lo que el equipo olanchano se negó a volver al terreno de las acciones para reanudar el juego.
Mediante llamada telefónica el mandamás del Olancho FC hablaba con el cuerpo técnico y llegaron a una desición de no regresar al juego.
Finalmente los árbitros se retiraron del terreno de las acciones y suspendió el juego tras la negación de los olanchanos.