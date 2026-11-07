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Esposa de jugador hondureño posa con regalo de Mbappé y recibe impensadas críticas

La joven mostró en redes un detalle que Kylian Mbappé le dio a su esposo, sin embargo, en redes sociales hubo comentarios negativos

  • Actualizado: 07 de noviembre de 2026 a las 16:06
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La esposa de un jugador hondureño, quien es seleccionado nacional, mostró en redes un detalle de Kylian Mbappé y de inmediato recibió comentarios negativos por insólita razón. ¿Qué sucedió?

Fotos: Cortesía redes
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Se trata de Daniela Zavala, esposa de Kervin Arriaga, quien actualmente milita en el AEK Atenas de Grecia.

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Zavala y Arriaga llevan un par de años casados y tienen un hijo. Ellos empezaron la relación desde que se fue al extranjero.

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Zavala y Arriaga vivieron juntos en Estados Unidos cuando el futbolista participó en la MLS. Su hijo nació en Minnesota.

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La poléomica se dio tras el juego de Champions League donde Kervin Arriaga fue titular y disputó todo el encuentro ante Real Madrid.

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Arriga y el AEK Atenas perdieron 3-2 el partido ante Real Madrid y al final del encuentro el catracho se llevó un regalo de Kylian Mbappé.

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Kervin Arriaga compartió varias fotos del encuentro ante Real Madrid, anteriormente había sido titular ante el Manchester City.

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Y es que Arriaga pudo cambiar la camiseta con Kylian Mbappé, esta camiseta luego se la dio a su esposa.

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La joven subió estados mostrando la camiseta de Mbappé y recibió insólitos cuestionamientos en redes sociales. Algunos consideraron que son cuestionamientos sin sentido.

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Ella se puso la camiseta y en redes la criticaron al decir que la indumentaria no había sido lavada y cómo era posible que la usara así. Algunos dijeron que estaba sudada y para usarla debía lavarla.

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