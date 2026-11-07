Esposa de jugador hondureño posa con regalo de Mbappé y recibe impensadas críticas

La esposa de un jugador hondureño, quien es seleccionado nacional, mostró en redes un detalle de Kylian Mbappé y de inmediato recibió comentarios negativos por insólita razón. ¿Qué sucedió?
Se trata de Daniela Zavala, esposa de Kervin Arriaga, quien actualmente milita en el AEK Atenas de Grecia.
Zavala y Arriaga llevan un par de años casados y tienen un hijo. Ellos empezaron la relación desde que se fue al extranjero.
Zavala y Arriaga vivieron juntos en Estados Unidos cuando el futbolista participó en la MLS. Su hijo nació en Minnesota.
La poléomica se dio tras el juego de Champions League donde Kervin Arriaga fue titular y disputó todo el encuentro ante Real Madrid.
Arriga y el AEK Atenas perdieron 3-2 el partido ante Real Madrid y al final del encuentro el catracho se llevó un regalo de Kylian Mbappé.
Kervin Arriaga compartió varias fotos del encuentro ante Real Madrid, anteriormente había sido titular ante el Manchester City.
Y es que Arriaga pudo cambiar la camiseta con Kylian Mbappé, esta camiseta luego se la dio a su esposa.
La joven subió estados mostrando la camiseta de Mbappé y recibió insólitos cuestionamientos en redes sociales. Algunos consideraron que son cuestionamientos sin sentido.
Ella se puso la camiseta y en redes la criticaron al decir que la indumentaria no había sido lavada y cómo era posible que la usara así. Algunos dijeron que estaba sudada y para usarla debía lavarla.