Samuel García se refiere a apuestas en Liga Nacional y polémica ante Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Entre muchos gritos de aficionados del Olimpia, incluso lanzaban agua y vazos con distintos líquidos, el mandamás del Olancho FC, Samuel García, habló de la polémica en el juego en el Nacional.
Fiel a su estilo, García habla de los errores arbitrales que han venido siendo protagonistas en los partidos de Liga Nacional y para cerrar, hasta aseguró que hay apuestas en los partidos de primera división.
"Nosotros sabemos perfectamente lo que está pasando. Hoy se comprueba lo que hemos venido diciendo. El Olimpia no tiene la culpa, mi respeto para ese equipo. El problema son los árbitros que tenemos en Honduras", comenzó diciendo.
Sobre la protesta del equipo olanchano. "Estamos siendo víctimas de provocaciones. La pelota salió y lo único que estamos pidiendo es que se revise la jugada. Eso es exactamente lo que queremos, no estamos pidiendo nada a nuestro favor"
También recordó que antes habían pedido que se revisara un posible penal para el Olancho, pero el árbitro Armando Castro se negó a ver ya que argumentó que ya había pasado el tiempo.
"En el primer tiempo se reclamó un penal a favor de nuestro equipo y ni siquiera se revisó en el VAR. Nadie quiso revisarlo. Los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva con los que consulté estuvieron de acuerdo en que nos retiráramos, porque aquí hay que sentar un precedente".
Y por último lanzó la bomba: "Todos los equipos de Liga Nacional ya se sabe como va a terminar este torneo y quién es el campeón de Honduras. Hoy lo proclaman
¿APUESTAS EN LIGA?
"Yo hace unos días denuncié corrupción. Por algo no hemos ido a los últimos mundiales, porque hay corrupción y hay apuestas. Miren voy a denunciar públicamente que el partido Juticalpa contra Olimpia hubo apuestas de hasta un millón y medio donde Juticalpa perdía por más de cinco goles", cerró.