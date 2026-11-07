Samuel García se refiere a apuestas en Liga Nacional y polémica ante Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Entre muchos gritos de aficionados del Olimpia, incluso lanzaban agua y vazos con distintos líquidos, el mandamás del Olancho FC, Samuel García, habló de la polémica en el juego en el Nacional. Fiel a su estilo, García habla de los errores arbitrales que han venido siendo protagonistas en los partidos de Liga Nacional y para cerrar, hasta aseguró que hay apuestas en los partidos de primera división.

"Nosotros sabemos perfectamente lo que está pasando. Hoy se comprueba lo que hemos venido diciendo. El Olimpia no tiene la culpa, mi respeto para ese equipo. El problema son los árbitros que tenemos en Honduras", comenzó diciendo. Sobre la protesta del equipo olanchano. "Estamos siendo víctimas de provocaciones. La pelota salió y lo único que estamos pidiendo es que se revise la jugada. Eso es exactamente lo que queremos, no estamos pidiendo nada a nuestro favor"