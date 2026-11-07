Keyrol Figueroa sigue enrachado y ahora anota en la FA Cup en goleada del Port Vale

Staffordshire, Inglaterra.- El delantero hondureño Keyrol Figueroa continúa atravesando un momento dulce en el fútbol inglés. Este sábado 7 de noviembre, el atacante catracho volvió a festejar al anotar un gol clave en el triunfo del Port Vale ante el Scunthorpe, en el partido correspondiente a la primera ronda de la FA Cup.

El hijo de la leyenda Maynor Figueroa arrancó como titular en el estadio Vale Park. Para este encuentro, el catracho formó una dupla de ataque caribeña-centroamericana junto al experimentado delantero cubano Onel Hernández.

Tan solo ocho minutos le bastaron al artillero nacido en Tegucigalpa para hacerse presente en el marcador. Keyrol conectó de manera precisa un centro raso enviado por su compañero Jaheim Headley y remató por bajo, pegado al poste izquierdo, para mandar el balón al fondo de la red.

Hace 13 años, Maynor Figueroa marcó su primer gol en la FA Cup con el Wigan Athletic, durante la temporada en la que conquistaron el título. Hoy, su hijo Keyrol marca su primer gol en la misma competición.

La anotación tuvo un sabor especial, ya que significó el debut oficial del ariete de 20 años en la FA Cup inglesa, considerada la competición de clubes más antigua del mundo de este deporte.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Con esta anotación, Keyrol Figueroa llega a cuatro goles con la camiseta del Port Vale en apenas nueve partidos disputados en toda competencia. Además, el joven goleador puede presumir un paso perfecto, ya que ha logrado marcar en todos los torneos que ha jugado este año: FA Cup, League Two y EFL Trophy.

Tras su destacada actuación en Inglaterra, Keyrol se unirá la próxima semana a la concentración de la selección de Honduras en Medio Oriente. La Bicolor disputará dos partidos amistosos internacionales: el primero el 13 de noviembre contra Emiratos Árabes Unidos y el segundo el 17 de noviembre frente a Kuwait.