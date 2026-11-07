Del pijineo al rielazo: 10 hondureñismos recién incluidos en el diccionario de la RAE

La Real Academia Española (RAE) incorporó diez hondureñismos a la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE), la cual fue publicada en octubre de 2026. Esto representa un reconocimiento importante al aporte cultural y lingüístico de Honduras hacia el mundo. A continuación, un repaso por cada una de las diez palabras.
"Pusungo": Bebida similar al café que se elabora con maíz blanco y semilla de cacao. Ejemplo: "Por la tarde mi abuela siempre pone el fogón para prepararnos un buen jarro de pusungo calientito acompañado con rosquillas."
"Rielazo": coloquial Honduras En el fútbol, disparo directo y fuerte. Ejemplo: ""El delantero agarró el balón fuera del área y sacó un rielazo tremendo que se clavó en el ángulo, dejando al portero sin ninguna oportunidad". (El delantero agarró el balón fuera del área y sacó un disparo tremendo que se clavó en el ángulo, dejando al portero sin ninguna oportunidad)
"Motagüense": Adjetivo perteneciente o relativo al Fútbol Club Motagua. Jugador o seguidor del Fútbol Club Motagua. Por ejemplo: "Esteban, el primo de Carlos, es motagüense" (Esteban, el primo de Carlos, es seguidor del Club Motagua)
"Pijineo": Sinónimo de fiesta, diversión. Ejemplo: "Se armó el pijineo en la casa de Juan por su cumpleaños, así que prepárense para bailar toda la noche." (Se armó la fiesta en la casa de Juan por su cumpleaños, así que prepárense para bailar toda la noche)
"Canechar": Pescar cangrejos, generalmente a mano. Puede ser usada como: "Este fin de semana nos vamos a ir a canechar temprano con mis primos allá por los manglares de San Lorenzo" ("Este fin de semana nos vamos a ir a recolectar cangrejos temprano con mis primos allá por los manglares de San Lorenzo)
"Gurgurutear": Protestar o contestar mostrando disconformidad. Puede ser usado como: "Dejen de estar gurguruteando allá en la esquina y hablen claro para que todos escuchemos." (Dejen de estar susurrando allá en la esquina y hablen claro para que todos escuchemos".
"Nenequear": Tratar con excesivo regalo, cariño y condescendencia a alguien, y en especial a los niños. Puede ser usado como: "No deberían nenequear tanto a ese niño, lo van a malacostumbrar" (No deberían consentir tanto a ese niño, lo van a malacostumbrar)
"Picsín": Sinónimo de una pizca o cantidad pequeña de algo. Puede ser aplicado como: "Echale un picsín de sal a la sopa". (Echale un poquito de sal a la sopa)
"Trameya": Persona importante y con poder. Puede ser aplicada como: "Mario es la mera trameya en esa empresa" (Mario es el jefe en esa empresa)
La palabra "vive": Disfrute o diversión. Puede ser aplicada como "Ese grupo de personas tiene buen vive" (Ese grupo de personas tiene buen ambiente)