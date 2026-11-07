Del pijineo al rielazo: 10 hondureñismos recién incluidos en el diccionario de la RAE

"Rielazo": coloquial Honduras En el fútbol, disparo directo y fuerte. Ejemplo: ""El delantero agarró el balón fuera del área y sacó un rielazo tremendo que se clavó en el ángulo, dejando al portero sin ninguna oportunidad". (El delantero agarró el balón fuera del área y sacó un disparo tremendo que se clavó en el ángulo, dejando al portero sin ninguna oportunidad)