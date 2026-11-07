Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 8 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció interrupciones programadas del servicio eléctrico para este domingo 8 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución. De acuerdo con los avisos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los trabajos de mantenimiento se desarrollarán en Villa de San Antonio, Comayagua, y en varios sectores de Choloma, Cortés. Debido a estas labores, algunas zonas permanecerán sin energía eléctrica durante más de cinco horas. ¿Su colonia o comunidad se verá afectada por los cortes programados? A continuación, te presentamos la lista de lugares y los horarios de interrupción.

La ENEE recomienda a los abonados tomar las medidas necesarias antes de la suspensión del servicio, especialmente si utilizan equipos eléctricos o electrónicos que requieren permanecer conectados. También es conveniente cargar con anticipación los teléfonos celulares, computadoras portátiles y baterías externas. Asimismo, se aconseja desconectar los aparatos eléctricos que no sean indispensables para evitar posibles daños cuando se restablezca el suministro. Los usuarios también pueden organizar sus actividades con anticipación y mantenerse atentos a los canales oficiales de la ENEE ante cualquier cambio en la programación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Villa de San Antonio, Comayagua de 6:00 a. m. a 4:00 p. m.

Generación Coyolar, Generación San Alejo, Unilever, aldea San Nicolás, aldea Palo Blanco, El Conejo, Los Palillos, Los Mangos, Las Mercedes, aldea Palmerola, Las Flores, Las Mesas, Rancho Chiquito, El Higuito, aldea Pepineros, compañía IAGSA, Corporación Dinant (Isima), El Trapichito, El Rodeo, El Coquito, Fincas del Carmen, Exportadora del Atlántico, Alejandra, Valladolid, La Pirámide, Villa de San Antonio, La Villa del Corral y aldea San José.

Choloma, Cortés de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.