La ENEE condonará deuda eléctrica a usuarios residenciales de bajos recursos

Tegucigalpa, Honduras.- Los usuarios residenciales de bajos recursos económicos que mantienen deudas por el servicio de energía eléctrica podrán acceder a la condonación total de sus saldos pendientes, informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El beneficio está contemplado en el artículo 20 de la Ley de Justicia Energética y está dirigido exclusivamente a personas naturales titulares de servicios destinados al uso habitacional, cuyas cuentas registren una deuda acumulada sin pagar y un consumo promedio mensual de hasta 250 kilovatios-hora (kWh).

Según la institución, la medida comprende la totalidad del saldo pendiente por consumo de electricidad, incluidos recargos, intereses, multas y otros cargos asociados a la deuda.

Para acceder a la condonación, los interesados deberán acudir a las oficinas de la ENEE y presentar una solicitud expresa, acompañada de documentos que acrediten la titularidad del inmueble o el uso legítimo de la vivienda y del servicio eléctrico.