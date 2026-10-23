Fijan para la próxima semana audiencia de declaración de imputados del caso comisión permanente

Tegucigalpa, Honduras.- La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Anny Belinda Ochoa, quien conoce el caso contra los miembros de la extinta comisión permanente del Congreso Nacional, confirmó este viernes que la próxima semana se celebrará la audiencia de declaración de imputados, luego de hacerse público y notorio el requerimiento fiscal. Explicó que la defensa de algunos de los imputados se apersonaron ante el órgano jurisdiccional, por lo que se les garantizó el derecho a la defensa y las notificaciones se realizarán a través de sus representantes legales. "Ellos ya están personados y serán notificados de la resolución que se emitió el día de ayer 22 de octubre, en la cual se les cita a las partes para audiencia la próxima semana a audiencia de declaración de imputado".

La audiencia quedó fijada para las personas que ya nombraron a sus respectivos defensores. En cuanto a quienes aún no se han apersonado, Ochoa señaló que la normativa procesal penal ya contempla disposiciones legales ante el peligro inminente de fuga. En ese contexto, durante las primeras horas de este viernes se libró una órden de captura con alerta internacional contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y el director de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada. Las órdenes se emitieron después de que las defensas legales no presentaran escritos para comunicar la presentación voluntaria de sus representados ante el órgano jurisdiccional. No obstante, Moncada horas después habría notificado su determinación de presentarse voluntariamente -el mediodía de este viernes- por medio de su representación legal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Un total de 12 imputados habrían presentado sus defensas. Entre los funcionarios que presentaron sus solicitudes figuran Linda Donaire, Kritza Pérez, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Edgardo Casaña, Scherly Arriaga, Juan Barahona, Silvia Ayala, Karen Martínez, Carlos Raudales y Osman Chávez. Además de Moncada que lo hará al mediodía.