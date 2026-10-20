Libre tras requerimientos contra Comisión Permanente: "Exigir que se cuenten los votos no es delito"

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Libertad y Refundación (Libre) emitió un pronunciamiento luego del requerimiento fiscal emitido en contra de la Comisión Permanente que dirigió Luis Redondo. El Ministerio Público (MP) acusa a los exmiembros de la Comisión Permanente de varios delitos, entre ellos violación de los deberes de los funcionarios. Ante ello, la bancada de Libre respaldó a quienes formaron parte de la Comisión Permanente y alegaron que no cometieron ningún delito.

Comunicado de Libre:

¡ARRECIA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA CONGRESISTAS DEL PARTIDO LIBRE Y SU BANCADA LEGISLATIVA! SU DELITO: EXIGIR AL CNE QUE SE CUENTEN LOS VOTOS Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse 306 actas en el nivel presidencial, 2,620 en el nivel de diputados y 1,848 en el nivel de alcaldías quedaron pendientes de conteo. El Partido Libertad y Refundación (LIBRE), ante el autoritarismo dictatorial, absurdo e ilegal que impulsa la persecución política contra diputados y diputadas de nuestro partido, se pronuncia en los siguientes términos: 1. Denunciamos ante la comunidad internacional esta vil acción y exigimos que se concluya el conteo electoral ante el fraude que, según denunciamos, montaron el presidente Donald Trump, Cerimedo y sus acólitos, junto con los serviles de las cúpulas del bipartidismo, para imponernos a un presidente que no ganó las elecciones: Nasry Asfura Zablah. 2. Condenamos la persecución política y el lawfare al que se presta el aparato judicial. Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López-Osorio desconocieron la voluntad popular y se asociaron para robarse las elecciones. 3. Las autoridades ilegítimas, que el Congreso Nacional nombró en el Ministerio Público y Poder Judicial de manera autoritaria, hoy persiguen a quienes denunciaron el fraude y defendieron la democracia. El 30 de noviembre de 2025 se consumó una trampa monstruosa en un proceso electoral que constituye una vergüenza para Honduras y que denunciamos como orquestado por el Partido Nacional. Los valientes diputados que integraron la Comisión Permanente se opusieron a la consumación de uno de los fraudes electorales más escandalosos de nuestra historia.

📢 PRONUNCIAMIENTO | PARTIDO LIBRE¡Exigir que se cuenten los votos no es delito! ¡Defender la democracia no es delito!Denunciamos la persecución política contra los diputados y diputadas del Partido LIBRE por exigir que se concluya el conteo electoral y se respete la voluntad popular.La defensa de la democracia no puede convertirse en motivo de persecución. ¡La persecución política no silenciará a LIBRE ni al pueblo hondureño! — Partido Libre (@PartidoLibre) October 20, 2026

4. El pueblo hondureño no olvida que el conteo electoral quedó incompleto. El Congreso Nacional, presidido por Luis Rolando Redondo Guifarro, estaba plenamente facultado para ordenar su conclusión, conforme al artículo 205, numeral 7, de la Constitución de la República. 5. Es una expresión máxima de cinismo que, mientras se persigue sistemáticamente a autoridades y representantes del Partido LIBRE, se dicten resoluciones favorables a personas vinculadas al bipartidismo.