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Libre tras requerimientos contra Comisión Permanente: "Exigir que se cuenten los votos no es delito"

Desde Libertad y Refundación defendieron las acciones hechas por la Comisión Permanente que dirigió Luis Redondo

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 17:11
Libre tras requerimientos contra Comisión Permanente: Exigir que se cuenten los votos no es delito

La Comisión Permanente cometió varios delitos, según el Ministerio Público (MP). Este 20 de octubre se presentó requerimiento contra los integrantes en el Congreso pasado.

Foto: Captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Libertad y Refundación (Libre) emitió un pronunciamiento luego del requerimiento fiscal emitido en contra de la Comisión Permanente que dirigió Luis Redondo.

El Ministerio Público (MP) acusa a los exmiembros de la Comisión Permanente de varios delitos, entre ellos violación de los deberes de los funcionarios.

Ante ello, la bancada de Libre respaldó a quienes formaron parte de la Comisión Permanente y alegaron que no cometieron ningún delito.

¿Quiénes son los exmiembros de la Comisión Permanente con requerimiento fiscal?

Comunicado de Libre:

¡ARRECIA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA CONGRESISTAS DEL PARTIDO LIBRE Y SU BANCADA LEGISLATIVA!

SU DELITO: EXIGIR AL CNE QUE SE CUENTEN LOS VOTOS

306 actas en el nivel presidencial, 2,620 en el nivel de diputados y 1,848 en el nivel de alcaldías quedaron pendientes de conteo.

El Partido Libertad y Refundación (LIBRE), ante el autoritarismo dictatorial, absurdo e ilegal que impulsa la persecución política contra diputados y diputadas de nuestro partido, se pronuncia en los siguientes términos:

1. Denunciamos ante la comunidad internacional esta vil acción y exigimos que se concluya el conteo electoral ante el fraude que, según denunciamos, montaron el presidente Donald Trump, Cerimedo y sus acólitos, junto con los serviles de las cúpulas del bipartidismo, para imponernos a un presidente que no ganó las elecciones: Nasry Asfura Zablah.

2. Condenamos la persecución política y el lawfare al que se presta el aparato judicial. Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López-Osorio desconocieron la voluntad popular y se asociaron para robarse las elecciones.

3. Las autoridades ilegítimas, que el Congreso Nacional nombró en el Ministerio Público y Poder Judicial de manera autoritaria, hoy persiguen a quienes denunciaron el fraude y defendieron la democracia. El 30 de noviembre de 2025 se consumó una trampa monstruosa en un proceso electoral que constituye una vergüenza para Honduras y que denunciamos como orquestado por el Partido Nacional. Los valientes diputados que integraron la Comisión Permanente se opusieron a la consumación de uno de los fraudes electorales más escandalosos de nuestra historia.

4. El pueblo hondureño no olvida que el conteo electoral quedó incompleto. El Congreso Nacional, presidido por Luis Rolando Redondo Guifarro, estaba plenamente facultado para ordenar su conclusión, conforme al artículo 205, numeral 7, de la Constitución de la República.

5. Es una expresión máxima de cinismo que, mientras se persigue sistemáticamente a autoridades y representantes del Partido LIBRE, se dicten resoluciones favorables a personas vinculadas al bipartidismo.

¿Cuáles son los delitos que la Fiscalía atribuye a Luis Redondo y otros 13 diputados y exdiputados?

6. Expresamos nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras acusados por defender la democracia y la voluntad popular.

7. Denunciamos la injerencia del presidente estadounidense Donald Trump y el sometimiento del bipartidismo, a quienes señalamos como responsables de arrebatarle al pueblo hondureño su soberanía e independencia.

¡Exigir que se cuenten los votos no es delito! ¡Defender la democracia no es delito! ¡La persecución política no silenciará a LIBRE ni al pueblo hondureño!

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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