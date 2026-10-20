Consideran que requerimiento contra Luis Redondo es consecuencia de abusos

Tegucigalpa, Honduras.- El requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros integrantes de la extinta Comisión Permanente abrió un nuevo frente de confrontación política, con señalamientos de presuntos abusos de poder y acusaciones de persecución contra la oposición. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió oficialmente el requerimiento, en el que figura el presunto delito de violación de los deberes de los funcionarios. Una jueza natural fue designada para conocer el expediente cuando sea remitido formalmente.

El caso está relacionado con las actuaciones de la Comisión Permanente durante la crisis política y electoral de diciembre, cuando un grupo de diputados impulsó un decreto que ordenaba realizar un nuevo escrutinio general de las actas electorales. La controversia gira en torno a las atribuciones de esa comisión y a si podía tomar decisiones en nombre del pleno del Congreso Nacional. El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, sostuvo que las actuaciones deben examinarse a fondo y recordó que, a su criterio, hubo un intento de impedir la declaratoria de las autoridades electas en los comicios del 30 de noviembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Todos los funcionarios públicos estamos sujetos a la investigación que se derive producto de nuestras actuaciones”, expresó Fuentes.

Fuentes señaló que el decreto impulsaba que el Congreso Nacional realizara un escrutinio general, pero la declaratoria electoral finalmente fue emitida por el pleno de consejeros del CNE, conforme a la Constitución y la Ley Electoral, según indicó. El funcionario agregó que corresponde a los órganos investigadores y al Poder Judicial determinar las responsabilidades que pudieran existir. También afirmó que quienes hayan participado en acciones orientadas a impedir la declaratoria deben comparecer ante las instancias correspondientes, sin que ello implique dar por probada su responsabilidad. Por su parte, la exdesignada presidencial Doris Gutiérrez cuestionó que una comisión reducida asumiera funciones que, a su juicio, correspondían al pleno legislativo, especialmente cuando había diputados propietarios fuera del Congreso. “Los políticos no estamos por encima de las leyes y muchas veces, aunque esas leyes no nos favorezcan, nuestro papel tiene que ser apegado estrictamente a la ley”, manifestó Gutiérrez.