Exfutbolista Osman Chávez acusado de grave delito y deberá responder ante la justicia hondureña

Osman Chávez en el ojo del huracán. De esto acusan al exfutbolista que brilló con la Selección Nacional de Honduras.
El Ministerio Público habría presentado un requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y varios exintegrantes de la Comisión Permanente, señalados por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones públicas.
La existencia de la acusación fue confirmada este martes por Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, quien explicó que el documento ingresó a la Corte Suprema de Justicia durante la mañana.
“Entendemos que es un requerimiento fiscal donde va incluido el ciudadano Luis Redondo que presidió el Congreso Nacional, y otros de los miembros de la comisión permanente”, manifestó Duarte ante los medios de comunicación.
Según el portavoz, el Ministerio Público atribuye a los señalados el presunto delito de violación de los deberes de los funcionarios, además de otros cargos que deberán ser conocidos durante el proceso judicial.
Sin embargo, el requerimiento todavía no había sido remitido oficialmente por la Secretaría a la jueza natural designada, encargada de conocer el expediente, por lo que aún no se había confirmado la lista completa de personas involucradas.
Entre los nombres que han trascendido en distintos medios de comunicación figura el del exfutbolista hondureño Osman Chávez, quien también habría sido incluido en la acusación presentada ante la Corte Suprema de Justicia.
Al exdefensor, mundialista con Honduras en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, se le vincula con presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública.
Los hechos estarían relacionados con su participación en la Comisión Permanente del Congreso Nacional durante el período legislativo 2022-2026.
Ahora corresponderá a las autoridades judiciales analizar el requerimiento y determinar los pasos procesales que procedan conforme a la legislación hondureña.
En este contexto, se ha señalado la importancia de que las personas requeridas comparezcan voluntariamente ante las autoridades, según corresponda, para atender las actuaciones judiciales.
Chávez no logró la reelección como diputado para el actual período legislativo, por lo que deberá responder ante las autoridades en su condición de excongresista, si la acusación en su contra se confirma oficialmente.
Antes de incursionar en la política, Osman Chávez construyó una destacada trayectoria como defensor central, iniciando su carrera profesional en el Platense y posteriormente pasando por el Motagua.
Su rendimiento le permitió llegar al Wisła Cracovia de Polonia, equipo con el que conquistó un campeonato de liga y tuvo participación en competiciones europeas.
Con la Selección Nacional de Honduras, fue parte de las plantillas que disputaron los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
Después de retirarse del fútbol profesional, Chávez decidió involucrarse en la política hondureña, con interés en impulsar iniciativas sociales dirigidas a las comunidades afrodescendientes y a la juventud.