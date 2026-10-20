Presentan requerimiento fiscal contra Luis Redondo, expresidente del CN ante la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- Un requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, fue presentado este martes -20 de octubre- ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En una rueda de prensa, Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial, confirmó la existencia del requerimiento fiscal en el que se incluye a Redondo y a otros miembros de la Comisión Permanente.

“Solamente me ha sido referido el delito de violación de los deberes de los funcionarios y otros delitos. Hay otros delitos que, en este momento, no tengo la capacidad de detallarles”, expresó Duarte.

“No sabemos qué es lo que está solicitando el Ministerio Público. En el encabezado de su escrito, el Ministerio Público establece qué se necesita en este momento. No puedo compartir esa información porque no tengo acceso a ella”, dijo Duarte.

Duarte también confirmó que se nombró a una jueza natural para conocer el caso y que se trata de la magistrada Anny Belinda Ochoa.