Presentan requerimiento fiscal contra Luis Redondo, expresidente del CN ante la CSJ

Tegucigalpa, Honduras.- Un requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, fue presentado este martes -20 de octubre- ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En una rueda de prensa, Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial, confirmó la existencia del requerimiento fiscal en el que se incluye a Redondo y a otros miembros de la Comisión Permanente.
“Solamente me ha sido referido el delito de violación de los deberes de los funcionarios y otros delitos. Hay otros delitos que, en este momento, no tengo la capacidad de detallarles”, expresó Duarte.
“No sabemos qué es lo que está solicitando el Ministerio Público. En el encabezado de su escrito, el Ministerio Público establece qué se necesita en este momento. No puedo compartir esa información porque no tengo acceso a ella”, dijo Duarte.
Duarte también confirmó que se nombró a una jueza natural para conocer el caso y que se trata de la magistrada Anny Belinda Ochoa.
El Ministerio Público investiga al exfuncionario y a exintegrantes de la extinta comisión permanente del Congreso Nacional por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos.
La extinta comisión permanente, que estuvo encabezada por Luis Rolando Redondo Guifarro, también estuvo integrada por Hugo Rolando Noé Pino, Luz Angélica Smith Mejía, Josué Fabricio Sandoval, Osman Danilo Chávez, Carlos Alexis Raudales, Karen Vanessa Martínez, Juan Barahona y Silvia Bessy Ayala.
Antecendetes de la Comisión Permanente
Una de las primeras decisiones que tomó la Comisión Permanente fue la elección de autoridades del Ministerio Público. En 2024, se nombró a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal general adjunto, ambos de forma interina.
La decisión fue duramente cuestionada por la oposición, que argumentó que esa facultad correspondía únicamente al pleno legislativo.
En marzo de 2026, el Congreso destituyó mediante juicio político al entonces fiscal general Johel Zelaya, tras acusaciones de abuso de autoridad, persecución política y falta de independencia en el ejercicio de sus funciones.
Durante posteriores recesos legislativos, la comisión permanente continuó adoptando resoluciones de alto impacto político. Sin embargo, en abril de 2026, con la instalación de un nuevo Congreso, el Poder Legislativo aprobó una reforma constitucional para eliminar por completo esta figura legislativa, lo que devolvió todas las facultades al pleno de los 128 diputados.
Tras estos antecedentes, los miembros de la entonces comisión permanente enfrentan un proceso penal.