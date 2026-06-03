Niegan acceso a expediente de investigación a Luis Redondo y exdiputados investigados

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Redondo y los integrantes de la desaparecida Comisión Permanente del Congreso Nacional no tendrán acceso a información relacionada con sus casos de investigación fiscal, determinó el Ministerio Público (MP).
Según documentación oficial, el ente acusador del Estado resolvió aceptar el escrito presentado por los abogados de Redondo, reconociendo su representación dentro de la causa; sin embargo, la misma resolución rechazó la solicitud de acceso a la investigación planteada por la defensa sobre el acceso al expediente investigativo.
Es decir, la decisión implica que los apoderados legales del investigado no podrán acceder a los detalles ni a los avances de las diligencias que mantiene en curso la Fiscalía.
El portavoz del Ministerio Público, Yury Mora, explicó que la determinación fue tomada por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), al considerar que proporcionar los expedientes podría afectar los derechos fundamentales de terceros involucrados en el proceso investigativo.
De acuerdo con los señalamientos del ente acusador, las pesquisas buscan determinar si durante el funcionamiento de la Comisión Permanente se cometieron presuntas actuaciones ilegales y excesos en el ejercicio de sus funciones, como delitos relacionados con el abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros posibles ilícitos contra la administración pública.
“Lo que determinó la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública es no aprobar esta solicitud, ya que el expediente investigativo que tiene que ver con diputados y exdiputados que eran parte de la comisión permanente, si se les da esta información, se estarían vulnerando derechos fundamentales de otras personas como parte de la investigación; en ese sentido se les ha dicho no”.
De acuerdo a Mora, la negativa no se limita únicamente a Luis Redondo; se aplica de manera general a todos los diputados y exdiputados que han solicitado acceso a los expedientes vinculados con estas investigaciones.
“A todos los diputados y exdiputados que están solicitando los expedientes se les está contestando lo mismo, que no se les puede brindar”.
Procesos
Con la resolución, autoridades del Ministerio Público aseguraron que mantienen bajo reserva la documentación relacionada con las investigaciones que involucran a miembros y exmiembros de la desaparecida Comisión Permanente, mientras se reconoce el posible riesgo de personas y debido proceso incluidas en los expedientes.
Entre los investigados figuran Luis Redondo, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Juan Barahona, Fabricio Sandoval, Silvia Ayala, Karen Martínez, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Kritza Pérez, Linda Donaire, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.