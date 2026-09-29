Admiten 12 recursos de amparo de exintegrantes de la Comisión Permanente del CN

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió 12 recursos de amparo presentados a favor de exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional que presidió Luis Redondo, pero sin conceder la suspensión del acto reclamado.

Esto significa que los recursos podrán continuar su trámite y ser estudiados por la Sala, pero no detienen las diligencias que desarrolla el Ministerio Público contra los exmiembros de esa estructura legislativa.

De acuerdo con la información proporcionada por la coordinadora de la Sala de lo Constitucional, Francisca Villela, los recursos fueron admitidos dentro del procedimiento ordinario y ahora deberán continuar con las diferentes etapas establecidas para su análisis.

“Todos fueron admitidos sin suspensión, no se han dado suspensiones”, explicó Villela al referirse al alcance de las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional.