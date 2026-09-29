Admiten 12 recursos de amparo de exintegrantes de la Comisión Permanente del CN

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió 12 recursos de amparo presentados a favor de exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional que presidió Luis Redondo, pero sin conceder la suspensión del acto reclamado.
Esto significa que los recursos podrán continuar su trámite y ser estudiados por la Sala, pero no detienen las diligencias que desarrolla el Ministerio Público contra los exmiembros de esa estructura legislativa.
De acuerdo con la información proporcionada por la coordinadora de la Sala de lo Constitucional, Francisca Villela, los recursos fueron admitidos dentro del procedimiento ordinario y ahora deberán continuar con las diferentes etapas establecidas para su análisis.
“Todos fueron admitidos sin suspensión, no se han dado suspensiones”, explicó Villela al referirse al alcance de las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional.
Los 12 recursos se encuentran acumulados en dos expedientes y están relacionados con la investigación sobre actuaciones vinculadas con una sesión legislativa en la que se ordenó un recuento de votos de las elecciones de 2025, episodio relacionado con el denominado Decreto 50-2025.
¿Quienes están bajo investigación?
La investigación del Ministerio Público alcanza a integrantes de la última Comisión Permanente del Congreso Nacional encabezada por Luis Redondo.
Entre los exdiputados mencionados en las diligencias figuran Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez y Silvia Ayala.
También aparecen diputados que actualmente integran el Congreso Nacional, entre ellos Hugo Noé Pino, Linda Donaire, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña.
El Ministerio Público mantiene las diligencias por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas y traición a la patria contra nueve miembros propietarios y cuatro suplentes de aquella Comisión Permanente del Congreso Nacional liderada por Redondo.