Muere niña de 2 años tras sufrir aparente atragantamiento en la colonia Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Una niña de apenas dos años murió luego de sufrir un aparente episodio de atragantamiento mientras ingería alimentos en la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa. De acuerdo con información preliminar, la madre de la niña se encontraba trabajando cuando recibió una llamada en la que le informaron que su hija se encontraba mal, por lo que regresó de inmediato a su vivienda. Al llegar al lugar, la mujer encontró a la menor con signos de asfixia y decidió trasladarla hasta el centro de salud de Nueva Suyapa en busca de atención médica.

Intentaron reanimarla

Médicos y personal de enfermería realizaron diferentes maniobras de reanimación con el objetivo de recuperar los signos vitales de la menor. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal sanitario, la niña no respondió a las maniobras y minutos después se confirmó su fallecimiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Personal de Medicina Forense se presentó al centro asistencial para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue del Ministerio Público. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente cuál fue el alimento u objeto que habría provocado el aparente atragantamiento que sufrió la menor.



¿Qué hacer ante un atragantamiento?

Si una persona, especialmente un niño, se atraganta y no puede respirar, es importante actuar de inmediato: - Mantén la calma y verifica si puede respirar, toser o hablar. - Si puede toser con fuerza, anímalo a seguir tosiendo y no introduzcas los dedos en su boca para intentar sacar el objeto. - Si no puede respirar, hablar o toser, solicita ayuda de emergencia de inmediato. - En niños mayores de un año, se pueden realizar golpes firmes entre los omóplatos y, si la obstrucción persiste, maniobras abdominales de desobstrucción.