Cazador en el área: Así fue el primer gol de Keyrol Figueroa con la Selección de Honduras

Kingston, Jamaica.- Keyrol Figueroa vivió este lunes una noche especial con la Selección Nacional de Honduras al marcar su primer gol oficial con la camiseta de la Bicolor, en el duelo ante Jamaica por la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf .

El delantero catracho apareció para poner el 1-0 a favor de Honduras en Kingston, respondiendo a la confianza del técnico José Francisco Molina , quien decidió colocarlo como titular y utilizarlo con el número 9.

La anotación llegó después de una buena combinación ofensiva. La jugada comenzó con el propio Keyrol, quien entregó el balón a Deybi Flores. El mediocampista continuó la acción y encontró a Jonathan Rubio, quien se encargó de poner la asistencia para Figueroa.

El atacante únicamente tuvo que empujar el balón al fondo de la portería para desatar la celebración y estrenarse oficialmente como goleador de la Selección Mayor.

El futbolista, hijo del histórico capitán hondureño Maynor Figueroa, ya había tenido participación con la Selección Mayor. Su debut se produjo este año en el amistoso contra Argentina, disputado en Estados Unidos, antes de recibir nuevamente el llamado para la Liga de Naciones.