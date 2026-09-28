Cinco recetas de pan dulce hondureño para acompañar el café

Tegucigalpa, Honduras.- El pan forma parte de la gastronomía hondureña y es una opción habitual para el desayuno, la merienda o para acompañar una taza de café. En Honduras existen distintas variedades elaboradas con harina de trigo o maíz. Muchas de estas preparaciones forman parte de la tradición culinaria de los hogares y conservan recetas transmitidas de generación en generación. En el marco de la conmemoración de la llegada de los Pliegos de Independencia a Honduras, presentamos cinco opciones de pan dulce hondureño para disfrutar en casa.

Semitas hondureñas

Las semitas son uno de los panes más conocidos de la gastronomía hondureña. Se consumen en distintos momentos del día y suelen acompañarse con café, leche u otras bebidas. Su preparación cuenta con diferentes versiones, según la zona y la receta utilizada. La variedad de ingredientes y formas de elaboración ha permitido que las semitas formen parte de la tradición gastronómica del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Rosquillas de Sabanagrande

Las rosquillas de Sabanagrande son reconocidas por su textura crujiente y su sabor característico. El municipio de Sabanagrande, en el departamento de Francisco Morazán, es conocido por la elaboración de este producto.

Una de las formas tradicionales de disfrutarlas es acompañadas con café. Al remojarlas en la bebida caliente, su textura cambia y se vuelven más suaves.



Tustacas, una combinación de maíz y dulce

Las tustacas son una preparación tradicional que se encuentra en diferentes zonas de Honduras y que puede presentar variaciones según el lugar donde se elabore. Entre sus ingredientes se encuentran el maíz, la cuajada y la rapadura de dulce. Su textura crujiente y su combinación de sabores las convierten en una opción habitual para acompañar el café.

Totopostes, un bocado crujiente de maíz

El totoposte es una preparación a base de maíz que forma parte de la gastronomía hondureña. En el occidente del país se encuentran versiones que incorporan dulce de rapadura en su preparación. Su textura crujiente lo convierte en una opción para acompañar el café durante el desayuno o la merienda.

El término “totoposte” también se utiliza en otros países de la región. De acuerdo con la información proporcionada para este artículo, la palabra hace referencia a preparaciones elaboradas con masa de maíz y sometidas a cocción hasta alcanzar una textura tostada.



Pan de coco