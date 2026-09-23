Cinco sopas hondureñas para disfrutar en familia durante los días de lluvia

Tegucigalpa, Honduras.- La gastronomía hondureña ofrece una amplia variedad de sopas para disfrutar en familia, especialmente durante los días lluviosos. Desde la tradicional sopa de olla hasta la sopa marinera, existen opciones para diferentes gustos. Si planea preparar una sopa para compartir con su familia, estas cinco propuestas pueden ser una opción. Tome nota de los ingredientes y el procedimiento para preparar cada una.

Sopa de olla

La sopa de olla, también conocida como sopa de res, es uno de los platos tradicionales de la gastronomía hondureña. La combinación de carne de res y verduras le aporta su sabor característico y permite preparar una comida completa.

¿Cómo prepararla? Cocine en una cacerola la costilla de res junto con el agua, el tajo de res y el caldo de res. Salpimiente al gusto. Cocine durante 45 minutos en olla de presión o durante 2 horas a fuego lento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Destape la olla y agregue el chile verde, la cebolla y los tomates picados. Cocine durante 15 minutos más. Añada las zanahorias, las papas en cubos, los elotes en trozos y las hojas de cilantro grueso. Rectifique la sazón y cocine durante 30 minutos o hasta que las verduras estén blandas. Retire del fuego y sirva con arroz blanco y tortillas de maíz.

Sopa de gallina india

La sopa de gallina india es una preparación tradicional que utiliza gallina criada en el campo o en los patios de las casas, de ahí su denominación. ¿Cómo prepararla? Parta la gallina en ocho partes y colóquela en una olla con agua. Agregue el consomé, la sal, el laurel, el ajo, la cebolla y los tomates picados. Cocine durante 45 minutos a fuego alto.

Cuando la gallina esté blanda, retírela del caldo y cuele este último. Coloque el caldo en una olla y agregue la zanahoria, las papas y el elotillo o jilote. Cocine durante 15 minutos. Incorpore la gallina y el cilantro picado. Rectifique la sazón con sal y pimienta. Sirva con arroz blanco y un gajo de limón.



Sopa de mondongo

La sopa de mondongo es una de las preparaciones tradicionales de la gastronomía hondureña y forma parte de las recetas que se han transmitido de generación en generación. ¿Cómo prepararla? Corte el mondongo en trozos pequeños, mézclelo en un tazón con el jugo de naranjas agrias y déjelo reposar durante 1 hora. Después, lávelo con abundante agua y escúrralo. Coloque el mondongo en una cacerola grande, agregue agua hasta cubrirlo y cocine a fuego medio. Añada el cilantro grueso, el apio, el orégano, el laurel, 4 ajos, sal y pimienta al gusto.

Cocine durante 4 horas o hasta que el mondongo esté suave. Cuando esté cocido, agregue el achiote y el consomé y mezcle. Añada más agua si es necesario. Cuando suelte hervor, incorpore la yuca, el elote y las zanahorias. Cocine durante 15 minutos. Aparte, prepare un sofrito. Caliente un chorrito de aceite en una sartén y sofría 1 ajo triturado, la cebolla, el chile y el tomate. Cocine durante 5 minutos y agregue el sofrito a la sopa. Después de 5 minutos, incorpore los plátanos, el repollo y el cilantro fino picado. Baje la temperatura y agregue el caldo de res. Deje hervir, rectifique la sazón, retire del fuego y sirva.



Sopa de frijoles

La sopa de frijoles es una de las preparaciones presentes en la gastronomía hondureña y una opción para compartir en familia. ¿Cómo prepararla? Caliente aceite en una cacerola y sofría el chile, la cebolla y el tomate. Vierta el caldo de frijoles y agregue la costilla. Sazone con el consomé de costilla, sal, pimienta y cilantro. Cocine durante 20 minutos. Cuando la costilla esté lista, añada los bananos verdes partidos en tres partes y cocine hasta que estén suaves. Retire del fuego y sirva.

Sopa marinera