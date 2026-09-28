Tabla de posiciones Grupo B Nations League 2026: Surinam imparable y Honduras se recupera

La Bicolor derrotó 1-0 a Jamaica este lunes en Kingston con un gol de Keyrol Figueroa , quien marcó su primer tanto oficial con la Selección Mayor.

Kingston, Jamaica.- La Selección Nacional de Honduras consiguió su primera victoria en la era de José Francisco Molina , pero el panorama en el Grupo B de la Liga A de la Nations League de Concacaf sigue siendo de máxima exigencia.

Con este resultado, Honduras suma tres puntos en el Grupo B y mantiene sus opciones abiertas de avanzar en la competencia. El triunfo también permite al equipo catracho recuperarse anímicamente después de la derrota sufrida ante Surinam en la primera jornada.

Surinam, por su parte, volvió a ganar este lunes al imponerse 2-1 a Martinica, resultado que le permite mantenerse en la parte alta del grupo y tomar ventaja en la pelea por los primeros lugares.

Jamaica queda con la obligación de recuperar terreno después de la derrota ante Honduras, mientras que Martinica también necesita sumar en sus próximos compromisos para buscar la cima del torno.

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La lucha en el Grupo B queda así: Surinam alcanza 6 puntos en dos partidos, producto de sus victorias sobre Honduras y Martinica. Además, pasa a tener 5 goles a favor y 3 en contra (+2), colocándose provisionalmente como líder del Grupo B.