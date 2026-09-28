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Surinam vence a Martinica: Así marcha el grupo de Honduras en Nations League

Lo que viene para Surinam será otro duelo en casa: el viernes 2 de octubre recibirá a Guatemala

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 18:46
Surinam vence a Martinica: Así marcha el grupo de Honduras en Nations League

Imágenes del desarrollo del partido.

Foto: EL HERALDO.

Paramaribo, Surinam.- Surinam dio otro golpe en la Liga A de la Concacaf Nations League al derrotar 2-1 a Martinica, en un partido disputado este lunes en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion de Paramaribo.

Martinica reaccionó en la recta final y Boris Moltenis descontó al minuto 81, pero el equipo caribeño no pudo encontrar el empate y terminó sufriendo su segunda derrota de la competencia.

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Con este triunfo, Surinam alcanza 6 puntos en dos partidos, producto de sus victorias sobre Honduras y Martinica. Además, pasa a tener 5 goles a favor y 3 en contra (+2), colocándose provisionalmente como líder del Grupo B.

La clasificación, tomando en cuenta el resultado de este partido y antes de los otros encuentros de la jornada, queda con Surinam primero con 6 puntos, seguido por El Salvador y Jamaica con 3 unidades. Guatemala, Honduras y Martinica permanecen con cero puntos. El Salvador y Jamaica todavía disputarán sus respectivos partidos de esta jornada.

Para Martinica, la situación se complica, ya que suma dos derrotas en sus primeras dos presentaciones y necesitará comenzar a sumar en sus próximos compromisos para mantenerse con opciones de avanzar.

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Lo que viene para Surinam será otro duelo en casa: el viernes 2 de octubre recibirá a Guatemala, mientras que posteriormente visitará a los chapines el 5 de octubre. Martinica, por su parte, volverá a jugar como local el 2 de octubre frente a Honduras y cerrará esta ventana visitando a El Salvador el 5 de octubre.

La fase de grupos contempla cuatro partidos por selección y los dos primeros lugares del Grupo B avanzarán a los cuartos de final de la Liga A. Por ahora, Surinam toma una posición importante con seis puntos, mientras Martinica necesita reaccionar de inmediato.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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