Surinam vence a Martinica: Así marcha el grupo de Honduras en Nations League

Paramaribo, Surinam.- Surinam dio otro golpe en la Liga A de la Concacaf Nations League al derrotar 2-1 a Martinica, en un partido disputado este lunes en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion de Paramaribo. Martinica reaccionó en la recta final y Boris Moltenis descontó al minuto 81, pero el equipo caribeño no pudo encontrar el empate y terminó sufriendo su segunda derrota de la competencia.

Con este triunfo, Surinam alcanza 6 puntos en dos partidos, producto de sus victorias sobre Honduras y Martinica. Además, pasa a tener 5 goles a favor y 3 en contra (+2), colocándose provisionalmente como líder del Grupo B. La clasificación, tomando en cuenta el resultado de este partido y antes de los otros encuentros de la jornada, queda con Surinam primero con 6 puntos, seguido por El Salvador y Jamaica con 3 unidades. Guatemala, Honduras y Martinica permanecen con cero puntos. El Salvador y Jamaica todavía disputarán sus respectivos partidos de esta jornada. Para Martinica, la situación se complica, ya que suma dos derrotas en sus primeras dos presentaciones y necesitará comenzar a sumar en sus próximos compromisos para mantenerse con opciones de avanzar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse