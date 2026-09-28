Congreso analizará con transportistas posible eliminación de impuestos a los combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Tras sostener intensas reuniones entre las autoridades de la junta directiva del Congreso Nacional y los dirigentes del rubro del transporte terrestre, el Poder Legislativo formalizó la instalación de una mesa de diálogo intersectorial prevista a comenzar este próximo miércoles. El diálogo busca analizar alternativas técnicas para mitigar el impacto de la crisis internacional en el precio de los carburantes.​La iniciativa estará liderada por la Comisión de Minería e Hidrocarburos, presidida por el diputado Erick Alvarado, junto a la Comisión de Transporte, a cargo de la parlamentaria Cinthya Hawit. En este espacio de diálogo participarán los titulares de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Energía, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). ​"Vamos a pedirle a las comisiones que a partir del miércoles se pueda establecer una mesa de trabajo en el Congreso con los sectores del gobierno para que la secretaría pueda notificar la invitación para una mesa de trabajo con estos sectores", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

​El objetivo central del acercamiento es construir una propuesta integral desde el Poder Legislativo que sea presentada formalmente al Poder Ejecutivo y a la ciudadanía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las comisiones invitarán a las distintas modalidades del transporte público, defensores de los derechos del consumidor, así como a las empresas importadoras, distribuidoras y comercializadores de carburantes a nivel nacional. ​La junta directiva enfatizó que el incremento desmedido en el costo del diésel y la gasolina responde a fluctuaciones financieras del mercado internacional que golpean de manera transversal los precios de los productos alimenticios, la tarifa de la energía eléctrica y el costo general del transporte en el país. "Desde el gobierno se han tomado acciones, se ha venido subsidiando cada uno de estos incrementos y el incremento de esta semana se subsidió el 70 por ciento; el galón de combustible de diésel, que está llegando a 153 lempiras, hoy si no tuviera el apoyo del subsidio del mismo pueblo hondureño andaría en más de 200 lempiras", afirmó Zambrano. ​El titular del Congreso señaló además que Honduras se sitúa en la tabla media de costos en la región centroamericana, donde diversos países registran valores cercanos a los ocho dólares por galón. Por esa razón, reiteró que la Junta Directiva y los jefes de las distintas bancadas acompañarán las comisiones de trabajo para adoptar decisiones sustentadas con todos los actores involucrados.