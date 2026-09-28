Congreso analizará con transportistas posible eliminación de impuestos a los combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- Tras sostener intensas reuniones entre las autoridades de la junta directiva del Congreso Nacional y los dirigentes del rubro del transporte terrestre, el Poder Legislativo formalizó la instalación de una mesa de diálogo intersectorial prevista a comenzar este próximo miércoles.
El diálogo busca analizar alternativas técnicas para mitigar el impacto de la crisis internacional en el precio de los carburantes.La iniciativa estará liderada por la Comisión de Minería e Hidrocarburos, presidida por el diputado Erick Alvarado, junto a la Comisión de Transporte, a cargo de la parlamentaria Cinthya Hawit.
En este espacio de diálogo participarán los titulares de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Energía, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
"Vamos a pedirle a las comisiones que a partir del miércoles se pueda establecer una mesa de trabajo en el Congreso con los sectores del gobierno para que la secretaría pueda notificar la invitación para una mesa de trabajo con estos sectores", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
El objetivo central del acercamiento es construir una propuesta integral desde el Poder Legislativo que sea presentada formalmente al Poder Ejecutivo y a la ciudadanía.
Las comisiones invitarán a las distintas modalidades del transporte público, defensores de los derechos del consumidor, así como a las empresas importadoras, distribuidoras y comercializadores de carburantes a nivel nacional.
La junta directiva enfatizó que el incremento desmedido en el costo del diésel y la gasolina responde a fluctuaciones financieras del mercado internacional que golpean de manera transversal los precios de los productos alimenticios, la tarifa de la energía eléctrica y el costo general del transporte en el país.
"Desde el gobierno se han tomado acciones, se ha venido subsidiando cada uno de estos incrementos y el incremento de esta semana se subsidió el 70 por ciento; el galón de combustible de diésel, que está llegando a 153 lempiras, hoy si no tuviera el apoyo del subsidio del mismo pueblo hondureño andaría en más de 200 lempiras", afirmó Zambrano.
El titular del Congreso señaló además que Honduras se sitúa en la tabla media de costos en la región centroamericana, donde diversos países registran valores cercanos a los ocho dólares por galón.
Por esa razón, reiteró que la Junta Directiva y los jefes de las distintas bancadas acompañarán las comisiones de trabajo para adoptar decisiones sustentadas con todos los actores involucrados.
Por parte de los sectores productivos y de movilización de pasajeros, la dirigencia del transporte interurbano confirmó su participación en las sesiones de trabajo fijadas en el Hemiciclo Legislativo.
La dirigencia empresarial reafirmó que su postura principal se centra en la revisión estricta y eventual derogación de los tributos aplicados a los carburantes.
"Básicamente el acuerdo al que se llegó ahorita es que el miércoles se establece una mesa de diálogo donde van a invitar otros sectores del gobierno para que ya comencemos a revisar el tema de la eliminación de los impuestos de los combustibles, pero va a depender lógicamente de otras instancias del gobierno", expresó Germán Tinoco, representante del transporte interurbano.
Los dirigentes empresariales descartaron la ejecución de paros de labores o suspensiones del servicio en las rutas del territorio nacional mientras se mantengan abiertos los canales de negociación formal.
El sector transporte instó a los funcionarios del Estado a coordinar esfuerzos para alcanzar acuerdos definitivos sobre la carga fiscal de los derivados del petróleo.
"No más paro hasta el momento, realmente nosotros hemos sido responsables y vamos a esperar el miércoles, esperamos que el miércoles haya una solución a todo este tema que está golpeando no solo al transporte sino a todo el mundo", señaló Tinoco.