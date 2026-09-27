Joven pierde la vida tras ser atacado a disparos en Tocoa, Colón

Tocoa, Colón.- En la noche del pasado sábado 26 de septiembre se confirmó la muerte del joven que fue atacado a disparos en el municipio de Tocoa del departamento de Colón. El fallecido fue identificado como Jimmy José Valle Maradiaga, de 24 años de edad, según reportó el sitio Cayo Sierra Noticias. El hecho violento se registró en el barrio Los Laureles en la noche del 25 de septiembre. El joven se encontraba en la calle de este sector hasta que fue sorprendido por individuos desconocidos que le dispararon en reiteradas ocasiones.

Valle Maradiaga fue llevado de emergencia al Hospital San Isidro, donde finalmente pereció por la gravedad de las heridas a pesar de los esfuerzos médicos. El cuerpo de Maradiaga fue retirado por sus familiares para ser velado en la vivienda de su abuela en la comunidad de Cayo Sierra. Este domingo en horas de la mañana se realizó su sepelio, al cual asistieron parientes, amigos y allegados de Jimmy. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En redes sociales ha trascendido que el joven se encontraba entregando pizzas por delivery. Sin embargo, no hay datos que refuercen esta versión y las autoridades de investigación todavía no han brindado detalles sobre el crimen.

Vida de lujos

En sus perfiles de TikTok @jimmy.maradiaga70 y @jimmy.maradiaga5 el joven presumía sus lujos. Entre ellos, conduciéndose en vehículos, cuatrimotos, fiestas y viajes. En su cuenta @jimmy.maradiaga70, el 24 de septiembre de 2023 publicó un video de fotografías de Devis Leonel Rivera Maradiaga "El Cachiro", narcotraficante hondureño que operó en el litoral atlántico, principalmente en Colón, y líder del clan "Los Cachiros" junto a su hermano Javier Eriberto Rivera Maradiaga.

El material audiovisual está acompañado con la canción "Papá Mundo" del grupo mexicano Diferente Nivel y en la publicación etiquetó al usuario @LeoCachiro.